Egyre hosszabbak a kórházi várólisták, reagált a kormány

Portfolio | MTI 2022. március 09. 10:15

Több műtétnél is hosszabbak a kórházi várólisták, mint tavaly ősszel – ez derül ki a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapján elérhető adatokból, azt viszont az RTL Híradó alapján továbbra sem lehet tudni, hogy egy-egy műtétre most átlagosan mennyit kell várni. A problémára kormány is felfigyelt, az emberi erőforrások minisztere tegnap jelentette be, hogy 13 és fél milliárd forintot biztosítanak a várólisták csökkentésére.