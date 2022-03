Itt a bejelentés: még durvább áremelkedést hozhat Bige lépése

Portfolio 2022. március 09. 12:00

Bekövetkezett, amitől hónapok óta tartott a piac: Magyarország legfontosabb műtrágyapiaci szereplője beszünteti az ammónia termelését a drámaian megnövekedett gázárak miatt. A lépés tovább fűtheti a már eddig is jelentős áremelkedést a műtrágya piacán, amely megdrágíthatja a mezőgazdasági termelést is. Utóbbi azért is rossz hír, mert a terményárak is sokat emelkedtek az elmúlt hónapokban, a további drágulás pedig még inkább megjelenik az élelmiszer-árakban és így az inflációs adatokban is.