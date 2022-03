Szakad a gázár Európában, pedig megy a szankciós adok-kapok – Mi történt?

Több tényező együttes hatására szerdán tovább szakadt az Európában irányadó holland tőzsdei gázár és már csaknem felébe kerül, mint hétfő reggel a piaci pánik tetőpontján. Ezzel együtt még mindig extrém magas árszintekről és nagyon volatilis árfolyam mozgásról beszélhetünk. Közben az európai tőzsdéken fellélegzési ralit látunk, az euró is erősödik a dollárral szemben.

Az Európai Unióban nem volt egységes támogatottsága az orosz gáz és olaj gyors embargójának, többek között a kelet-közép-európai országok orosz gáztól való súlyos függősége miatt. Ezt Orbán Viktor kormányfő is kimondta tegnap a londoni találkozón, és ma ugyanezt hangsúlyozta az Európai Tanács elnökével folytatott egyeztetésen, amelyen a holnap kezdődő EU-csúcsot készítették elő. Magyarországra az olaj és a földgáz nagy része Oroszországból érkezik, a családok 90 százaléka gázzal fűt. Gáz és olaj nélkül leállna a magyar gazdaság - hangsúlyozta a magyar kormányfő az MTI tudósítása szerint. Ma reggel pedig Szerbiában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is hangúslyozta az Interfax szerint, hogy az orosz olaj- és gázembargó túl nagy ár lenne, hiszen erre épül többek között a magyar gazdaság és a háztartások fűtési rendszere is.

Emellett többek között a németek se támogatták az azonnali orosz energetikai embargót (az oroszok az Északi Áramlat 1 leállítását is belengették, amire válaszul a németek elvileg felkészültek fejben az orosz gázcsapok teljes elzárására is), így ez a szankciós elképzelés az utóbbi napokban gyakorlatilag lekerült Európában a napirendről. Helyette az Európai Bizottság egy olyan tervvel állt elő tegnap, amely a következő években válna le gyorsított ütemben az orosz gázfelhasználásról. Addig viszont várhatóan tartósan magas gázárak lesznek, így a csökkenő értékesítési volumen mellett is jókora bevételekre tehet szert az orosz állam.

Az orosz gázszállítások azonnali leállásával kapcsolatos félelmek a fentiek hatására jócskán csökkentek a piacon, bár nem múltak el teljesen, mert Vlagyimir Putyin orosz elnök tegnap este válaszul az amerikai teljes energetikai és brit olajszankciókra aláírt egy rendeletet, ami bizonyos (egyelőre nem részletezett) termékek és országok számára megtilthatja év végéig az orosz áruk és nyersanyagok exportját.

A félelmek mindenesetre enyhültek és az is fontos, hogy tegnap este a német ARD televíziónak úgy nyilatkozott Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök, hogy év végéig annyi LNG-t tud majd venni Európa, hogy az orosz gázvásárlások kétharmadát tényleg ki lehet küszöbölni (a tavalyi 155 milliárd köbméteres orosz importból 100 milliárdot lehet helyettesíteni), a mostani téli szezont pedig már az esetleges teljes orosz leállítás mellett is átvészelné Európa. Az európai gáztárolók jelenleg átlagosan 27%-os töltöttségi szinttel rendelkeznek és a készülő uniós jogalkotási javaslat kötelezően 90%-ra feltöltést ír elő októberig, uniós segítség mellett. Az EU-csúcson egyébként a helyreálítási alap mintájára közös adósságvállalással egy nagy alapot is felállítanának az energetikai és védelmi célú kiadások finanszírozására:

Az, hogy az oroszok a még mindig magas gázárak mellett továbbra is szeretnék teljesíteni a szerződéseiket és ezáltal bevételt szerezni, abból is látszik, hogy szerdán továbbra is különösebb zavarok nélkül, a megszokott mennyiségben küldte a Gazprom mindhárom főbb európai gázszállítási útvonalon a gázt.

Mindez tehát azt jelenti, hogy ezt a telet már gond nélkül kihúzza Európa gázzal, ömlenek az LNG-szállítások Amerika és Katar felől is, továbbá az orosz gáz is egyelőre a szokásos kapacitással ömlik, miközben a fűtési szezon végéhez közeledünk.

Így kezd "túl sok" lenni a gáz Európában, ez pedig a korábban nyitott gázvételi pozíciók tömeges zárásával és a túlkínálat árleszorító hatásával jár együtt

- jelezte egy gázpiaci kereskedő a Reutersnek.

A fentiek miatt szerdán a délelőtti kereskedésben 175 euró/MWh-ra szakadt az áprilisi gázár a holland TTF gáztőzsdén (-18%), ami már csaknem fele a hétfő délelőtti 330 eurós, pillanatokra kialakult történelmi csúcsnak. Ezzel együtt a mostanra beszakadt gázár még mindig extrém magas, mivel múlt karácsony előtt a mindenkori történelmi csúcs 186 euró volt.

Az alábbi ábra jól mutatja, hogy az elmúlt napok szakadása ellenére még mindig extrém drága a gáz Európában:

Címlapkép forrása: Shutterstock