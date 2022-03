Felháborodtak a tanárok: legyen vége a sztrájkolók megfélemlítésének!

"Jogellenes intézkedésekre kényszerítik a tankerületi központok az intézményvezetőket!" - íjra a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) és Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) közös közleménye. A PDSZ és a PSZ követeli, hogy hagyjanak fel a március 16-án kezdődő sztrájk ellehetetlenítésével és a munkavállalók megfélemlítésével!

A sztrájkot szervező szakszervezetekhez tömegesen érkeznek visszajelzések arról, hogy a tankerületi központok igazgatói értekezleten utasítják az igazgatókat jogellenes intézkedésekre, valamint olyan utasítások kiadására, amelyek megakadályozzák, hogy a munkavállalók érzékelhető sztrájkot tudjanak szervezni a munkahelyeken. Teszik ezt úgy, hogy a felelősséget az igazgatókra hárítják - írja a PSZ és a PDSZ. Kiemelik:

A jogellenes intézkedésekre történő utasítások országszerte azonosak, tehát nyilvánvaló, hogy központi, kormányzati akaratot valósítanak meg.

A kormány kezdettől fogva nagy erőkkel azon dolgozik, hogy a sztrájkot megakadályozza, ahelyett, hogy ugyanilyen figyelmet és energiát fordítana a közoktatásban dolgozók - egyébként általuk is jogosnak tartott - követeléseinek teljesítésére.

Felhívják a figyelmet arra, hogy a sztrájk alatti még elégséges szolgáltatás - erről jogerős bírósági végzés is rendelkezett - semmiféle határidőt nem tartalmaz, így a munkáltató nem írhat elő határidőt a sztrájkban várható résztvevők névsorának leadásáról. A sztrájkhoz bármikor lehet csatlakozni, és bármikor ki is lehet abból lépni. A sztrájktörvény szerint bérlevonás csak a sztrájk miatt kiesett munkaidőre lehetséges, és nem automatikusan az egész munkanapra, ahogy azt a tankerületi központok jogellenesen állítják. Jár az illetmény a délutáni, kötetlen munkaidőben végzett feladatokért is, valamint minden, tanórán kívül, de kötött munkaidőben végzett munkáért (pl. adminisztráció, szülőkkel, tanulókkal kapcsolattartás, felkészülés, dolgozatjavítás), tehát jogellenes kijelenteni, hogy amikor a munkavállaló sztrájkolt, az egész napra nem jár bér.

Azt pedig, hogy a munkavállaló mettől meddig vesz részt a sztrájkban, ugyancsak a sztrájkoló határozza meg.

A sztrájk alatt a munkahelyen kell tartózkodni, de a 326/2013-as végrehajtási rendelet alapján az intézményvezető nem írhatja elő, hogy a sztrájkolók büntetésből akkor is az intézményben tartózkodjanak, amikor nem az intézményben ellátandó feladatot végeznek, hanem pl. tanórára, foglalkozásra készülnek fel, dolgozatot javítanak vagy az elektronikus naplóban végeznek adminisztrációt - írja a közlemény.

Az igazgató köteles együttműködni a sztrájkbizottsággal, következésképpen jogsértést követ el, ha nem a sztrájkbizottsággal egyeztetve jár el a sztrájk szervezésével összefüggő tájékoztatásnál és adatközléskor.

A szülőket pedig a sztrájkbizottság, a pedagógus, az osztályfőnök is tájékoztathatja – ezt nekik megtiltani jogszerűen nem lehet, ha a tájékoztatás nem az intézmény nevében történik. Az SNI-s gyerekekkel foglalkozók is sztrájkolhatnak, ha a gyerekeket a szülők nem viszik be az intézménybe. Egyébiránt, a velük foglalkozó munkavállalók sztrájkjogának korlátozása különösen súlyos, ami szemléletesen mutatja számunkra, hogy a sztrájkjog biztosítása érdekében minden létező jogorvoslati lehetőséget ki kell használnunk - olvasható a közlésben. Kiemelik:

Valótlan az a tankerületi állítás is, hogy a pedagógusnak minden egyes nap nyolc óra munkaideje van.

A pedagógusok munkaidejének húsz százaléka kötetlen munkaidő, amelynek beosztásáról saját maga rendelkezik. De nem felel meg a jogszabálynak az a furcsamódon egységes tankerületi értelmezés sem, amely a megtartandó tanórák ötven százalékát nem a tanulók, hanem a pedagógusok tanóráira akarja érvényesíteni. A sztrájkoló tanóráinak megtartására csak akkor lehet sztrájkban résztvevőt beosztani, ha nincs más, akit be lehetne küldeni a tanórára. Nem szükséges, hogy a helyettesítő az adott szakos tanár legyen, hiszen helyettesítés esetén máskor sem tud az iskola erről gondoskodni. Vannak olyan intézmények, ahol bizonyos tantárgyak tanítására évek óta nem találnak szaktanárt.

A tanév rendjét miniszteri rendelet szabályozza. E rendelet ugyan meghatároz tanítási napokat, ám a jogszabályi hierarchiában egy magasabb szintű jogszabály, a köznevelési törvény szerint csak akkor kell pótolni a kiesett órákat, ha enélkül a követelmények teljesítése nem lehetséges. Ha az intézményvezető úgy dönt, hogy a tanítási órákat pótolni kell, a később megtartott pluszórákat a Munka törvénykönyve rendkívüli munkaidőre vonatkozó szabályai szerint ki kell fizetni, egy órára az óradíj 150%-ával (illetmény+50% bérpótlék).

Nincs alapja annak a vezetői intézkedésnek sem, hogy minden munkanapon legalább három órát mindenképpen kötelező megtartani, különben azt a napot pótolni kell

- írja a PSZ és a PDSZ.

A tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet 2. § (4) bekezdése szerint: A tanítási év lezárásának, a tanuló minősítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek nem akadálya, ha az iskola a rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási napokat a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 30. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint nem tudja teljes egészében pótolni. Az iskola indokolt esetben gondoskodik az elmaradt tananyag 2022/2023. tanítási évben történő feldolgozásáról. Nem felel meg a hatályos jogszabálynak a kieső tanórák tanév utáni pótlásával történő fenyegetőzés sem.

A PDSZ és a PSZ követeli, hogy a munkáltatók azonnal hagyjanak fel a sztrájk szervezését és a sztrájkjog gyakorlását korlátozó, a munkavállalókat elbizonytalanító, megfélemlítő intézkedéseikkel!

Követelik továbbá, hogy a korábban jogellenes levont illetményeket a kollégáknak fizessék ki, és intézkedjenek a biztosítási jogviszonyuk helyreállításáról!

A két szakszervezet tovább szervezi sztrájkot, kéri az oktatásban dolgozókat, éljenek alkotmányos joguk gyakorlásával. A PDSZ és a PSZ kéri a szülőket, hogy március 16-án, 17-én és 18-án ne vigyék iskolába a gyermekeket, de gyermekfelügyelet lesz, ha valaki másként nem tudja megoldani. A civil szervezeteknek és a diákoknak köszönjük, hogy kiállnak az oktatásban dolgozók jogos követelései mellett - zárul a közlés.

Címlapkép: Getty Images