Deltamikron: újabb hibrid variánst mutattak ki

Újabb SARS-CoV2 hibrid variáns létét mutatták ki Franciaországban, amely a delta és az omikron variánsok genetikai jellemzőit mutatja - osztotta meg a deltamikronról szóló hírt a Facebook csoportjában Dobson Szabolcs szakgyógyszerész.

Dobson Szabolcs szakgyógyszerész ismertette: a Pasteur Intézet kutatói pár napja a lektorálás előtt álló szakcikkek gyűjtőportálján, a Medrxiv-en tették közzé eredményeiket.

Korábban már Cipruson is izoláltak deltakron néven egy variánst, de akkor számos kutató laboratóriumi műterméknek tartotta a dolgot.

Most viszont Dél-Franciaországban három betegből is kimutattak egy Delta 21J/AY.4-Omicron 21K/BA.1 hibrid variánst,

amely a delta és az omikron kulcsfontosságú jellemzőit egyesíti magában és hasonló 15 másik esethez, amit 2022 januárja óta mutattak ki Európában.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint ezt az új deltamikron variánst Franciaországon kívül Hollandiában és Dániában is kimutatták, illetve a US Today című amerikai napilap újságíróit be engedték pillantani egy olyan szakcikkbe, amely leír ilyen két esetet az USA-ban és amely hamarosan felkerül a Medrxiv portálra. A vizsgálatok szerint a fenti két eset a deltamikron hibrid eltérő típusait jelenti, de ezen kívül kimutattak 29.719 mintából húsz olyat, amelyben az omikron és a delta variáns egyidejűleg volt jelen, míg egy esetben a delta, az omikron és a deltamikron is kimutatható volt .

A WHO szakértője, Maria Van Kerkhove, szerdán twitteren és egyéb felületeken sugárzott adásban azt mondta, hogy az új hibrid

a jelek szerint nem képvisel másfajta súlyosságot,

de vizsgálatok vannak folyamatban ennek további tisztázására.

Címlapkép forrása: Getty Images