Európai Bizottság: jön a negyedik orosz szankciós csomag, készül az árampiaci beavatkozás és az orosz leválás terve is

Emellett azt is jelezte, hogy március végéig kidolgozza a Bizottság annak az árampiaci beavatkozásnak a részleteit, hogy hogyan lehet fékezni a gázárak emelkedésének hatását az áramárak emelkedésére. Szintén a hónap végéig kidolgozzák az unió területén lévő gáztárolókra vonatkozó új terveket azt célozva, hogy ösztönözve legyenek a kereskedelmi tárolást végző cégek az intenzív betárolásra.

Ursula von der Leyen emellett azt is jelezte, hogy

május közepén bemutatják azt a tervet, hogy milyen megoldások segítségével lehet leválni 2027-ig az orosz gázról, olajról és szénről is.

A záró sajtótájékoztatók alapján az rajzolódik ki, hogy az uniós vezetők egyelőre nem döntöttek közös új uniós források megteremtéséről (pl. közös kötvénykibocsátásról) a háború miatti energetikai és védelmi beeruházások finanszírozására. Előbb inkább a konkrét célokat akarják tisztázni, amint jobban látszik a háború kifutása és következményei, aztán a meglévő, már eldöntött EU-források esetleges áthangolását vizsgálják meg és ezután lehet esetleg szó további közös adósságkibocsátásról. Márciusban lesz még egy EU-csúcs 24-25-én (formális, Brüsszelben), aztán majd májusban is lesz egy ilyen esemény, de közben bármikor össze lehet hívni szükség esetén ilyet.

Hírügynökségek most arról is beszámoltak, hogy további lépésként Biden azt is bejelenti: betiltja az Egyesült Államok az orosz alkohol- és tengeri készítmények importját is. Elképzelhető, hogy a negyedik uniós szankciós csomag szintén kiterjed majd az orosz alkohol- és tengeri termékekre.

Címlapkép forrása: Dario Pignatelli, Európai Unió, az Európai Tanács médiatára a 2022. mrácius 10-11-i EU-csúcsról.