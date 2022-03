Elhamarkodták a járványügyi előírások lazítását?

A kormány lazított a járványügyi korlátozásokon, azonban a Portfolio által megkérdezett szakértők szerint várni kellett volna pár hetet ezzel az intézkedéssel. Egyebek mellett hétfőtől nem kötelező a maszk viselése zárt terekben, így például a boltokban, tömegközlekedésen, színházakban.

Rusvai Miklós virológus teljesen egyetért azzal, hogy a kormány lazított a járványügyi előírásokon, de még várt volna egy kicsit.

Elfogadhatónak tartja a lazítást, hiszen az omikron nem indokolja a járványvédelmi intézkedések fenntartását.

A virológus szerint a koronavírus jelenleg nem az a vírus, amely két éve ránk köszöntött.

Ugyan a lazítást a jelenlegi járványhelyzet lehetővé teszi, azonban a szakértő megvárta volna még a március 15-ei ünnepségek végét. Rusvai Miklós kitért arra is, hogy az, aki eddig nem adatta be az oltást, annak most már nem szükséges. A félreértések eloszlatása érdekében megjegyezte, hogy az oltás nem árthat, de a vakcinázást nem tartja szükségesnek.

Az RTL Híradónak nyilatkozó Boldogkői Zsolt genetikus-virológus is úgy látja, hogy a különböző paraméterei trendszerűen csökkennek a járványnak, amely egyértelműen leszálló ágban van. Ugyanakkor azt is megemlítette, hogy vannak még számmal fertőzések, és beszélt arról is, hogy az ukrán-orosz háború miatt ukrán menekültek érkeznek. Ukrajnában az átoltottság 35 százalék körül lehet, így ennek is megvannak a maga veszélyei járványügyi szempontból.

Boldogkői Zsolt is fenntartotta volna a maszkviselési kötelezettséget.

A felelős magatartás szerinte ezentúl is az, hogy ezekben a zárt terekben is hordjuk a maszkot, még akkor is, ha maszk- vagy oltásellenesek megszólnak. Főként ajánlott ez az idős személyeknek és a valamilyen krónikus betegségben szenvedőknek - tette hozzá a szakértő.

Falus András immunológus a Portfolio-nak azt emelte ki, hogy tényleg van egy trend, amely szerint a fertőzöttek száma csökken, ugyanakkor szerinte fokozatosan kellett volna a lazításokat bevezetni legkorábban március végétől, hiszen a koronavírus már korábban is okozott meglepetéseket. A mostani döntést kapkodónak nevezte. Szintén beszélt arról, hogy Ukrajnában gyengébb volt az átoltottság, amely gondokat okozhat a menekültáradat is. Kiemelte még azt is, hogy habár az omikron gyenge, ez a poszt-covidról nem mondható el, amely a fertőzöttek tíz százalékát érinti, vagyis a Földön mintegy 60 millió embert. Ha valaki most, az enyhített intézkedések miatt kapja meg a fertőzést, a poszt-covid őt is sújtja.

Falus András kitért arra is, hogy a maszkviselése egyéb betegségek miatt is indokolt lenne. Megemlítette a távol-keleti országokat is, amelyek téli influenzaperiódusban használják is. Magyarországon a koronavírus mellett jelen vannak a náthavírusok, rhinovírusok, amelyek különböző szövődményeket okozhatnak.

Rusvai Miklós megjegyezte, hogy a légzőszervi betegségek túlnyomó többségét még most is a koronavírus okozta, amely mellett más vírusok és baktériumok is jelen vannak.

Példaként említette, hogy van másik négy koronavírus, amelyek náthát okoznak, de van még a parainfluenza vírus, van az ún. RS-vírus, ezek folyamatosan jelen vannak a lakosság körében.

