Most kiderül, mennyire bátor a Fed a háború alatt

Itthon a hosszú hétvége miatt csak szerdán „indul a hét”, akkor viszont rögtön belecsapunk a közepébe, hiszen jön a Fed kamatdöntő ülése. Az amerikai jegybank a várakozások szerint hosszú idő után először emel kamatot. Kérdés, mekkora lépést mernek megtenni, néhány hete még az 50 bázispontos szigorítás sem volt kizárható.

Itthon a hosszú hétvége miatt két napos szünettel indul a hét, de hétfőn máshol sem jönnek fontos adatok. Kedd hajnalban viszont Kínából már érkeznek lényeges statisztikák, illetve a német ZEW hangulatindexre lesz érdemes figyelni.

2022. március 14-20. makronaptár Magyar makrogazdaság március 16. szerda 8:30 MNB Statisztikai mérleg feb. március 16. szerda 9:00 KSH Építőipar jan. március 16. szerda 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció március 17. csütörtök 9:00 KSH Vendégéjszakák száma jan. március 17. csütörtök 9:00 MNB Egyhetes betéti tender (kamat) március 17. csütörtök 15:00 MNB Egyhetes betéti tender (elfogadott összeg) Nemzetközi makrogazdaság március 15. kedd 3:00 Kína Ipar feb. március 15. kedd 3:00 Kína Kiskereskedelem feb. március 15. kedd 11:00 Németo. ZEW hangulatindex márc. március 16. szerda 13:30 USA Kiskereskedelem feb. március 16. szerda 19:00 USA Fed kamatdöntés március 16. szerda 19:30 USA Jerome Powell sajtótájékoztatója március 17. csütörtök 12:00 Töröko. Kamatdöntés március 17. csütörtök 13:00 UK Bank of England kamatdöntés március 17. csütörtök 14:15 USA Ipar feb. március 18. péntek 0:30 Japán Infláció feb. március 18. péntek 4:00 Japán Kamatdöntés Forrás: Portfolio-gyűjtés

A hét közepén itthon is beindul az élet, szerda reggel az MNB statisztikai mérlegének februári adatára, valamint a januári építőipari statisztikára lesz érdemes figyelni. Emellett a hosszú hétvége miatt egy nappal csúszik az ÁKK szokásos kincstárjegy-aukciója is. A befektetők azonban elsősorban a Fed esti kamatdöntő ülésére figyelnek majd. És itt érdemes kiemelni, hogy a nyári időszámítás miatt a következő két hétben minden egy órával előbb lesz a tengerentúlon magyar idő szerint, Amerikában ugyanis vasárnap már átállították az órákat, mi viszont csak március végén fogjuk. Vagyis a jegybanki döntés is a szokásos nyolc helyett este hétkor érkezik, fél órával később pedig Jerome Powell elnök tart sajtótájékoztatót. A kamatdöntéssel egyidőben jön a Fed friss gazdasági előrejelzése és a kamatpályára vonatkozó dot plot is. Az orosz-ukrán háború előtt arról szóltak a várakozások, hogy az amerikai jegybank akár 50 bázisponttal is emelheti a kamatot, mostanra 25 bázispontra mérséklődtek ezek a várakozások. Ez azt jelenti, hogy

2018 decembere óta először emelhet a kamaton a Nyíltpiaci Bizottság.

A grafikonon látszik, hogy a piac most szinte egyöntetűen 25 bázispontos kamatemelést áraz, minimális esélyt lát a jelenlegi kamat tartására. (Forrás: CME Group)

Itthon csütörtökön elsősorban az MNB egyhetes betéti tendere lesz érdekes. A jegybank a legutóbbi két alkalommal összesen 125 bázisponttal szigorított a monetáris kondíciókon, most további kamatemelésre lesz lehetősége az inflációs kockázatok fokozódása és a forint gyengülése miatt. Törökországban és Nagy-Britanniában is kamatdöntések jönnek.

A hét utolsó napjára már csak itthonról nézve távoli események jönnek, péntek hajnalban Japánban a friss inflációs statisztika mellett a Bank of Japan döntése is érkezik.

Címlapkép: Getty Images