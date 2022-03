A háború kirobbanásáig fogadkozott a Fed, de ma este kell igazán elszántnak lenni

Szerda este magyar idő szerint hét órakor teszi közzé kamatdöntő ülésének eredményét a Fed, az amerikai jegybank több mint három év után emelhet kamatot. A piac szinte biztosra veszi a szigorítást a magas infláció és az erős munkaerőpiac miatt, várhatóan az orosz-ukrán háború miatt növekvő kockázatok mellett sem tudnak tovább várni. Az igazi kérdés inkább a jövőbeli kamatpálya lesz, ott egy kicsit talán túlszaladtak a piaci várakozások.

Szinte biztosan emel majd a Fed

Kedden és szerdán tartja szokásos kétnapos kamatdöntő ülését a Fed, melyen a várakozások szerint 25 bázisponttal 0,25-0,5%-ra emelhetik az irányadó kamatot. Hasonlóra majdnem három és fél éve nem volt példa, utoljára 2018 decemberében emelt kamatot az amerikai jegybank, azóta 2,25%-ról csökkent a jelenlegi gyakorlatilag nulla szintre.

Tavaly még próbált azzal védekezni a Fed, hogy az infláció emelkedése átmeneti folyamat, azonban az utóbbi hónapokban egyre világosabban látszott, hogy elkerülhetetlen a monetáris szigorítás megkezdése. Februárban az infláció még mindig emelkedésben volt, 7,9%-ra ugrott, de a Fed által erősebben figyelt úgynevezett PCE árindex is 5% felett volt legutóbb.

Vagyis egyelőre nagyon messze vagyunk a jegybank 2%-os céljától, ráadásul még mindig erősödőben van az áremelkedési ütem.

Éppen ezért, ha a Fed meg akarja őrizni a hitelességét, akkor muszáj elkezdenie kamatot emelni, hiszen várhatóan csak így tudja kordában tartani az inflációt. A szakértők szerint a kamatemelés körüli dilemmát az Egyesült Államokban egyértelműbbé teszi az is, hogy az infláció természete erőteljesebben keresleti jellegű, mint például az Európia Unióban, ahol a költségsokkok szerepe még dominánsabbnak számít. Ráadásul a döntéssel egyidőben ma megjelenik a Nyíltpiaci Bizottság (FOMC) friss prognózisa a gazdasági növekedéssel és az áremelkedéssel kapcsolatban. A legfontosabb persze az áremelkedésre vonatkozó előrejelzés, decemberben az év végi PCE inflációra 2,6%-ot jósolt a jegybank, vagyis a januári 5,2%-ról komoly zuhanás kellene, hogy ez teljesüljön.

A háború sem tántorítja el a jegybankot

Kérdés, hogy a közel három hete kirobbant orosz-ukrán háború hogyan befolyásolhatja a Fed mai döntését. Az amerikai gazdaságra nézve várhatóan mérsékeltek lesznek a konfliktus hatásai, viszont az inflációt tovább emelhetik, hiszen a nyersanyagárak elszállása az Egyesült Államokba is begyűrűzhet.

Vagyis ugyan a gazdaság lassulhat valamennyivel és a piacoknak sem tesz jót az utóbbi hetekben látott volatilitás, már-már pánik, viszont az infláció szempontjából inkább a további emelkedés irányába hat a háború.

Azért a piaci kilengések miatt a várakozások kicsit lassítottak, néhány hete még az sem tűnt elképzelhetetlennek, hogy rögtön 50 bázisponttal emeljen a Fed az infláció miatt, mostanra szinte biztosnak tűnik a 25 bázispontos lépés a CME Group felmérése alapján.

Szinte biztosra vesz a piac ma egy 25 bázispontos kamatemelést (Forrás: CME Fed Watch Tool)

Az esti döntés egyik nagy kérdése az lesz, milyen kamatpályát vetít előre a Fed az úgynevezett dot plotban a következő hónapokra. A piaci várakozások még mindig nagyon magasan vannak, az év végére 175-200 bázispontos irányadó kamatot várnak, ami

a maival együtt összesen hét 25 bázispontos lépésnek felelne meg. Ez azt jelentené, hogy az összes 2022-es ülésen emelnie kellene a jegybanknak.

Az év végi kamatra vonatkozó piaci várakozások (Forrás: CME Fed Watch Tool)

Ez persze nem biztos, hogy meg is történik, az ING Bank szakemberei szerint a main felül további 90 bázispontos emelést jelezhetnek majd a döntéshozók az év végéig. Szerintük a jegybank közleményében természetesen hangsúlyos elem lesz majd az orosz-ukrán háború miatti kiszámíthatatlanság.

A piac már beárazhatta a kamatemelés kezdetét

Az ING szerint a devizapiac az utóbbi hetekben már beárazhatta, hogy a Fed elkezdi emelni a kamatot, ezért az esti lépésnek mérsékelt hatása lehet. Sokkal erősebb mozgatórugó jelenleg az orosz-ukrán béketárgyalások alakulása. A háborúval kapcsolatban most inkább biztató hírek érkeznek, ez pedig a dollár további gyengülése irányába mutathat, az elmúlt hetek jelentős erősödése után.

Középtávon azonban a Fed kamatemelése támogathatja a dollárt, a következő hónapokban szerintük továbbra is 1,05-1,10 között ingadozhat az árfolyam, vagyis a lélektani 1,10-es határt legfeljebb átmenetileg tudja áttörni az euró a háború lezárásával kapcsolatos optimizmus miatt. Ráadásul a bank elemzői arra figyelmeztetnek, hogy a mostani jó hangulat is törékeny lehet a piacon, könnyen lehet, hogy a befektetők már túl messzire mentek az optimizmussal, akár a háború is hozhat még negatív fordulatot.

Címlapkép: Getty Images