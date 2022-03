Megszólalt Jerome Powell a mai döntés után: az amerikai gazdaság elbírja a magasabb kamatot

Az infláció továbbra is jóval a Fed 2%-os hosszútávú célja felett alakulhat. A kereslet erős, a kínálati oldalt pedig a beszállítói láncok fennakadásai határozzák meg. Az orosz-ukrán háború kapcsán látott nyersanyagár-emelkedés rövidtávon további felfelé mutató kockázatot jelent - emeli ki a Fed elnöke. Hozzáteszi, hogy a most közölt friss előrejelzéshez képest is felfelé mutatnak ezek a kockázatok.