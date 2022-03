Össztűz zúdult Brüsszelben a gázbefektetésekre - Visszavonja a nagy tervet az Európai Bizottság?

Nem teljesen jók a gázbefektetésekre megszabott új kritériumok, ezért hamarosan egy új javaslatot teszünk le az asztalra, amelyben a zöld helyett „borostyán” színnel kellene ellátni a tényleg nélkülözhetetlen gázbefektetéseket az energia átmenet során – jelentette ki az Európai Parlament környezetvédelmi és gazdasági bizottsága előtt Nathan Fabian, az Európai Bizottságnak tanácsot adó testület vezetője kedden. Ez a jelzés már szerdára komoly következményekhez vezetett, ugyanis a Reuters által is látott levelet már 102 EP-képviselő aláírta, amelyben azt követelik a képviselők, hogy vonja vissza az Európai Bizottság a csak nemrég beterjesztett jogalkotási javaslatot arról, hogy a gázbefektetéseket zöld címkével lássák el.

Az ügy előzménye, hogy hónapokig tartó komoly viták után tavaly szilveszter éjjel kiküldte az Európai Bizottság a fenntartható energetikai beruházásokhoz kapcsolódó jogszabály javaslatát véleményezésre, aztán január végén közzé is tette azt, hogy milyen feltételek mentén adna zöld (fenntartható) címkét az energiaátmenet során a gáz- és a nukleáris alapú beruházásokhoz. A feltételeket direkt úgy rakta össze a Bizottság, hogy a gáz, vagy a nukleáris befektetésekért lobbizó táborok egyikében se jöjjön össze a teljes jogszabály (taxonómia rendelet) blokkolásához szükséges többség a tagállamokat tömörítő Tanácsban.

Így eddig nagy esély mutatkozott rá, hogy mind a Tanácsban (minősített többséggel), mind az EP-ben (egyszerű többséggel) átmegy a terv a következő hónapokban. A friss fejlemény azonban átírhatja ezt a képet.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 02. 02. Nagy hír Paksnak: a gázt és a nukleáris energiát is fenntarthatónak minősítik az energia átmenet során

Az orosz invázió miatt a tagállami vezetők a múlt heti EU-csúcson gyakorlatilag kimondták, hogy minél előbb, lehetőleg 2027-ig le kell építeni az orosz energiafüggőséget, így a gázbefektetések zöld címkével való általános ellátása is megkérdőjeleződött. Éppen ezért tegnap az említett EP szakbizottsági ülésen Nathan Fabian azt mondta hírügynökség összefoglalója szerint, hogy bár nincs nagy gázellenes hangulat, de a Bizottság által megfogalmazott feltételek „nem eléggé jók”, és ezért hamarosan új javaslatokat fogalmaznak meg a Bizottság felé. Ebben jelzése szerint „borostyán” színt adnának azoknak a gázalapú befektetéseknek (bizonyos szektorokban), amelyek tényleg elengedhetetlenek az energia átmenet során, hogy ezzel is érzékeltessék: az ilyen befektetések nem teljesen környezetbarátak, de a kialakult helyzetben tényleg szükségesek.

A Nathan Fabian által tett jelzések, illetve az orosz invázióval kapcsolatos fejlemények együtt oda vezettek, hogy szerdánra már az EP öt frakciójából összesen 102 képviselő aláírta azt a levelet, amely egyrészt üdvözli az orosz fosszilis energiahordozókról való minél előbbi leválást, másrészt rámutat, hogy ezzel éles ellentétben van a Bizottság minapi taxonómia rendelettervezete, amely zöld címkét adna a gázbefektetéseknek. Mindezek miatt az aláíró képviselők azt követelik, hogy a Bizottság vonja vissza a jogalkotási javaslatát, és az átdolgozott feltételrendszer tényleg csak a valóban fenntartható energiahordozókba való befektetéseket támogassa.

Az, hogy 102 EP-képviselő öt frakcióból máris aláírta a levelet, arra utal, hogy mégsem lehet biztosra venni, hogy az EP-ben meglenne az egyszerű többség a taxonómia rendeletről való végső szavazáskor,

így ez növeli az esélyét annak, hogy a Bizottság tényleg visszavonja átdolgozásra a rendelettervezet szövegét. Ezt egyébként az időközben kitört háború is indokolhatja, amely alapot adhat arra, hogy az új helyzetben is támogatott gázalapú befektetéseket pontosítsák és közben az orosz leválási stratégiával is összhangba hozhassák. Erről bővebben a múlt csütörtöki-pénteki EU-csúcs kapcsán írtunk:

Címlapkép forrása: Shutterstock