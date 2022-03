Óriási árnyomás alatt az árstopos termékek

Az agrár- és élelmiszeripari termékek előállítását jelenleg számos tényező nehezíti: az alapanyagok és energiaárak drágulása, az emelkedő bérköltségek mellett az ukrán-háború is jelentős hatással van a termelői árakra, amelyek az Agrárközgazdasági Intézet adatai alapján árnyomás alatt tartják az ársapkás élelmiszereket. A termelői ára azonban tavaly óta nemcsak ezen áruk, illetve alapanyagainak szállt el, hanem az árrobbanás tovább folytatódott a zöldségek és gyümölcsök piacán, és a további nem árstopos termékeket is érinti. Az AKI adatai szerint a Budapesti Nagybani Piacon a külpiaci kaliforniai paprika ára egy év alatt 16 százalékkal 1060 forint/kilogrammra emelkedett március elejére. Az importált körték választékában 25 százalékkal emelkedett az Olaszországból származó Bosc kobak/Alexander körte heti átlagára. A belföldi torma ára 10 százalékkal, a gumós zeller ára 9 százalékkal volt magasabb 2022. első kilenc hetében, mint az előző év azonos időszakában.

Az AKI az Európai Bizottság adataira hivatkozva közölte, hogy az unióban a fehércukor átlagára 2021 decemberében csaknem 2 százalékkal 422 euró/tonnára emelkedett az előző havihoz képest. Az Európai Unió a fehércukor feldolgozói árát adatvédelmi okokból tagországonként nem teheti közzé, ezért a tagországok jelentett adataiból három regionális átlagárat képez és azt hozza nyilvánosságra. Decemberben az 1. régió (Ausztria, Csehország, Dánia, Finnország, Magyarország, Litvánia, Lengyelország, Svédország, Szlovákia) átlagára 412 euró/tonna volt. A 2. régióhoz tartozó meghatározó termelő országok (Franciaország, Németország, Hollandia, Belgium) átlagára ennél alacsonyabb, 411 euró/tonna volt. A déli országokat, Bulgáriát, Spanyolországot, Görögországot, Horvátországot, Olaszországot, Portugáliát és Romániát tömörítő 3. régió átlagára 3 százalékkal 512 euró/tonnára nőtt az előző hónaphoz képest.

Magyarországon az AKI adatai szerint átlagosan 106,6 ezer forint/tonna áfa és szállítási költség nélküli termelői áron kereskedtek az étkezési búzával február negyedik hetében. Ez az árszint 51 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának átlagárát. A takarmánybúza termelői ára az egy évvel korábbit 45 százalékkal múlta felül, 99,4 ezer forint/tonna volt ugyanekkor. A Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az euro búza szeptemberi jegyzése 14,25 ezer forinttal 104,25 ezer forint/tonnára emelkedett február 21. és március 4. között. A jelentés szerint átlagosan 93,2 ezer forint/tonna termelői áron cserélt gazdát a takarmánykukorica február utolsó hetében. Ez az árszint az egy évvel korábbit 34 százalékkal múlta felül.

Az olajnövénypiacon sem kedvező a helyzet: a magas olajsavtartalmú napraforgómagot tonnánként 247,7 ezer forintért (+55 százalék), a nagy olajtartalmú napraforgómagot 234 ezer forint/tonnáért (+35 százalék) vásárolták a feldolgozók és a kereskedők február utolsó hetében. Az ipari napraforgómag (összesen) áfa és szállítási költség nélküli termelői ára az egy évvel korábbihoz képest 43 százalékkal magasabb, átlagosan 237,7 ezer forint/tonna volt.

A kormány döntött arról, hogy árstopot vezet be egyes alapvető élelmiszerekre. Ez alapján az érintett termékek árát úgy kell megállapítani, hogy az nem lehet magasabb a 2021. október 15-én alkalmazottnál. Az 2021. február 1-től május 1-ig tartó árstop alá tartozik: a kristálycukor, a búzafinomliszt, a finomított napraforgó étolaj, a házi sertéscomb, a csirkemell, csirke far-hát, csirkefar, csirkehát, csirkeszárnyvég, az ultramagas hőmérsékleten hőkezelt, 2,8%-os zsírtartalmú tej.

Drágulás a húspiacon

Az AKI adatai szerint a hazai termelésű vágósertés termelői ára áfa és szállítási költség nélkül 451 forint/kilogramm hasított meleg súly volt 2022 februárjában, ami közel 6 százalékos emelkedést jelentett az egy évvel korábbi átlagárhoz képest. A darabolt sertéshús (karaj, tarja, comb) feldolgozói értékesítési ára csaknem 1 százalékkal nőtt ugyanebben az összehasonlításban. A KSH adatai szerint a rövidkaraj fogyasztói ára 4 százalékkal, a sertéscombé 0,7 százalékkal nőtt ugyanekkor.

Az AKI adatai alapján Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői ára 34,5 százalékkal 343 forint/kilogrammra, a vágópulykáé 27 százalékkal 463 forint/kilogrammra emelkedett 2022 első 9 hetében 2021 azonos időszakához képest. Az Európai Bizottság adatai szerint 222 euró/100 kilogramm volt az egész csirke uniós átlagára 2022 első kilenc hetében, ami 18 százalékos növekedést jelent az előző évihez viszonyítva. A magyarországi ár 26 százalékkal 632 forint/kilogrammra emelkedett ugyanebben az összehasonlításban. Az AKI jelentéséből az is kiderült, hogy a csirkemellfilé feldolgozói értékesítési ára 29 százalékkal 1417 forint/kilogrammra, a csontos csirkemellé 44 százalékkal 1051 forint/kilogrammra nőtt, a csirkemell (összesen) ára 30 százalékkal 1395 forint/kilogrammra, a csirkecombé pedig 45 százalékkal 665 forint/kilogrammra emelkedett 2022 első kilenc hetében 2021 azonos időszakához képest.

A tojás árában is emelkedés volt tapasztalható március második hetében az előző év azonos időszakához képest: a Budapesti Nagybani Piacon egy darab tojást 40 forintért kínáltak, a szegedin 35 forintért, a debrecenin pedig 28 forint volt.

Nem fürödhetünk tejben-vajban

Az AKI a tej és tejtermékekre vonatkozó agrárpiaci jelentését utoljára február 21-én publikálta, így egyelőre csak a januári adatok állnak rendelkezésre, amely szerint Magyarországon a nyerstej országos termelői átlagára 129,46 forint/kilogramm volt 2022 januárjában. A fehérjetartalom 0,03 százalékpontos és a zsírtartalom 0,01 százalékpontos romlása, valamint az alapár 4 százalékos emelkedése mellett a nyerstej átlagára 4 százalékkal nőtt 2022 januárjában a 2021. decemberihez képest, és 17 százalékkal meghaladta az előző év azonos hónapjának átlagárát.

2022 januárjában az előző év azonos hónapjához képest a hazai előállítású tejtermékek közül emelkedett

20 százalékkal a 2,8 százalék zsírtartalmú friss zacskós tej és az 1,5 százalék zsírtartalmú dobozos tartós tej ,

, 18 százalékkal a 2,8 százalék zsírtartalmú dobozos friss tej és a trappista sajt ,

, 17 százalékkal a 2,8 százalék zsírtartalmú dobozos tartós tej, a tehéntúró, a tejföl, a natúr joghurt, a kefir és az ömlesztett sajt,

16 százalékkal a gyümölcsös joghurt,

12 százalékkal az a dagolt vaj,

és 4 százalékkal a natúr vajkrém feldolgozói értékesítési ára.

A KSH adatai szerint ugyanebben az összehasonlításban emelkedett 24 százalékkal a trappista sajt, 22 százalékkal a 2,8 százalék zsírtartalmú UHT (tartós) dobozos tej, 18 százalékkal az 1,5 százalék zsírtartalmú pasztőrözött ESL- (hosszan friss) tej, és 17 százalékkal 2,8 százalék zsírtartalmú pasztőrözött ESL- (hosszan friss) tej fogyasztói ára.

Emelkedett az import- és a gyökérzöldségek ára is

Az AKI adatai szerint a Budapesti Nagybani Piacon március elején a török import gömbparadicsom leggyakoribb ára kilogrammonként 830 forint volt. Egy évvel korábban a Spanyolországból importált, azonos méretkategóriájú gömbparadicsom heti átlagára 507 forint/kilogramm volt. A spanyolországi származású fürtös paradicsom heti ára 950–1000 forint/kilogramm között mozgott, míg a tavalyi azonos héten az Olaszországból beszállított fürtös paradicsom ára 558–635 forint/kilogramm között alakult.

A külpiaci kaliforniai paprika ára egy év alatt 16 százalékkal 1060 forint/kilogrammra emelkedett március első hetében. A hazai termesztésű kaliforniai paprika 1200 forint/kilogramm áron került a választékba ugyanekkor, míg az előző év azonos hetében hiányzott a kínálatból. Az importból származó, 400-500 grammos kígyóuborka a 9. héten 800 forint/kilogramm heti átlagáron szerepelt a kínálatban, ami 24 százalékkal meghaladta a tavalyi év azonos hetében jellemző árat. A belpiaci kígyóuborkát kilogrammonként 1000 forintért értékesítették a vizsgált héten.

Az olaszországi származású primőr, csomós sárgarépát 254 forintért, 13 százalékkal alacsonyabb áron kínálták, míg a hazai termesztésű, lédig sárgarépa leggyakoribb ára az egy évvel korábbival megegyező 165 forint/kilogramm volt. A belpiaci petrezselyemgyökér 10 százalékkal 550 forint/kilogrammra drágult 2021 9. hetéhez viszonyítva. A Budapesti Nagybani Piacon a belföldi kilogrammos kiszerelésű gumós zeller átlagosan 9 százalékkal (276 forint/kilogramm), a darabos kiszerelésű 6 százalékkal magasabb (273 forint/darab) áron volt jelen a kínálatban 2022 1–9. hetében, mint egy évvel korábban. A hollandiai kilogrammos kiszerelésű gumós zeller nagykereskedelmi ára 16 százalékkal 278 forint/kilogrammra emelkedett ugyanekkor.

A Budapesti Nagybani Piacon 2021-ben a belföldi friss torma 2022 1–9. hetén 10 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi árszintet, és kilogrammonként 1106 forintba került. Az idei év első kilenc hetében a belföldi cékla ára 1 százalékkal volt alacsonyabb (169 forint/kilogramm), mint az előző év azonos időszakában.

Rendkívüli árrobbanás a gyümölcspiacon

A citrusfélék közül március első hetében az import citrom leggyakoribb bruttó ára a Budapesti Nagybani Piacon mérettől függően kilogrammonként 466-612 forint körül mozgott. A Spanyolországból importált citrom ára tavalyhoz képest több mint 30 százalékkal emelkedett. A mandarinnál is drágulás volt megfigyelhető, a bruttó ára akár a 600 forintot is elérhette. A vérnarancs ára is emelkedett a 9. héten, az előző év azonos időszakához képest közel 8 százalékkal többe került, kilója 700 forint volt. Hasonló volt tapasztalható a kivinél is, amely kilogrammonkénti ára 19 százalékkal, 652 forintra emelkedett. A drágulás alól nem képez kivételt a banán sem, amely kilója akár 500 forintba is kerülhetett március elején.

Az importált körték választékában 25 százalékkal emelkedett az Olaszországból származó Bosc kobak/Alexander körte heti átlagára (832 forint/kilogramm), míg a dél-afrikai Vilmoskörtét 846 forint/kilogramm átlagáron kínálták, szemben az olaszországi Vilmoskörte egy évvel korábbi 684 forint/kilogramm árával. Március elején megjelent a Budapesti Nagybani Piacon a spanyol szamóca, amelyet kilogrammonként 1800 forintért kínáltak.

