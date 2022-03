Hamarosan rendkívüli nyugdíjkiegészítést kaphatnak a nyugdíjasok?

Van esély arra, hogy a következő egy-két hónapban nyugdíjkiegészítést kapnak az idősek - írja a Népszava.

A Magyar Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas Tagozatának elnöke, a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsának alapítója szerint a kormány most mindent bevet a nyugdíjas szavazók megnyerésért, így ez az egyébként indokolt lépés most akár reális remény is lehet - számolt be a lap.

Farkas András nyugíjszakértő szerint a januári 5%-os nyugdíjemelés biztosan nem fedezi a fogyasztói árak idei emelkedését, ami ráadásul veszedelmesen fölgyorsulhat a következő hónapokban, így mindenképp szükség lesz évközi korrekciós emelésre.

A szakértő kifejtette, hogy bár a 13. havi nyugdíj egész évre szétterített hatása egyenértékű egy plusz 8 százalékos nyugdíjemeléssel, csakhogy az így számítható összesen 13%-os nyugdíjas vásárlóerő növekedés sem lesz képes ellensúlyozni az elszabaduló inflációs hatásokat.

A megszaladó infláció miatt nem várhat a korrekció novemberig, ahogy tavaly júniusban, úgy idén júniusban is szükség lehet egy rendkívüli emelési korrekcióra – írta a szakértő.

