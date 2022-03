Ságvári Pál: stabil az ország energiaellátása, alapesetben nem kell hozzányúlni a biztonsági gázkészlethez

Az, hogy most évek óta a legalacsonyabb a magyar földgáztárolók töltöttsége, csak a szokásos helyzetre visszaállást jelenti, és alapesetben nem kell hozzányúlni a biztonsági gázkészlethez, hiszen azon felül még 350 millió köbméternyi gáz van a tárolókban és zavartalan a gázimportunk minden irányból – jelezte a Magyar Nemzetnek adott interjúban Ságvári Pál. A Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal (MEKH) elnökhelyettese megjegyezte azonban, hogy ha a magyar ellátásbiztonságot veszélyeztető helyzet állna elő (ilyennek nem látják most a jeleit Ukrajnában sem), akkor a vészforgatókönyvek között "szükség esetén elsősorban a stratégiai készlethez lehet hozzányúlni".

A Portfolio múlt pénteken mutatott rá arra, hogy évek óta most a legalacsonyabb a gáztárolók töltöttségi szintje, és információink szerint ez a következő hetekben kritikusan alacsony szintre is süllyedhet, így ha az orosz invázió miatt valóban nem indulna meg április 1-től az intenzív betárolás, akkor felmerülhet, hogy a kormánynak hozzá kell nyúlnia a biztonsági földgázkészlethez is, amelyet már egyébként is sokéves mélypontra csökkentett egy tavaly év végi döntéssel.

Most részben erre, részben az ukrán energetikai helyzetre, részben a készülő uniós szabályozásra reagált Ságvári Pál az interjúban, amelynek főbb pontjai (kiemelések tőlünk):

Rámutatott, hogy „A tárolókban jelenleg 1,25 milliárd köbméter földgáz van, ami a teljes kapacitás húsz és az éves fogyasztás 13 százaléka, vagyis a szezonnak megfelelő szinten vagyunk. Ebből a mennyiségből egyébként kilencszázmillió köbméter a stratégiai készlet, amihez csak vészhelyzetben kell hozzányúlni, tehát bőven van vésztartalék is.” Ez tehát azt jelenti, hogy a jelenlegi 1,25 milliárd köbméternyi tárolt mennyiségből 900 millió a biztonsági készlet, további 350 millió köbméter pedig a kereskedelmi céllal betárolt gáz.

Ez tehát azt jelenti, hogy a jelenlegi 1,25 milliárd köbméternyi tárolt mennyiségből 900 millió a biztonsági készlet, további 350 millió köbméter pedig a kereskedelmi céllal betárolt gáz. Szerinte „a tárolói szint jelenleg a sok éves átlag szerinti, vagyis a kereskedők jól kiszámolták, hogy – megfelelő biztonsági ráhagyással – éppen elfogyjon a készlet a fűtési szezon végére." Hozzátette: az elmúlt évek szokatlanul magas tárolói szintje után „mostanra tértünk vissza a szokásos, az elmúlt évtizedekben megszokott átlaghoz", azaz „ez csak annyit jelent, hogy a helyzet mostanra állt vissza a rendes kerékvágásba."

Leszögezte: olyan forgatókönyvvel nem számolnak, amely „azt mondaná ki, hogy az idén hozzá kellene nyúlni a stratégiai készlethez, tehát szó sincs arról, hogy ki lenne „centizve” a betárolt földgáz mennyisége”. Azt is megjegyezte, hogy „a hat interkonnektoron keresztül továbbra is zavartalanul, a szerződések szerint érkezik a földgáz.”

Az orosz-ukrán háború miatti esetleges ukrajnai infrastrukturális sérüléseket folyamatosan figyelik, de egyelőre azt látják, hogy „bár érik találatok az ukrán infrastruktúrát, a felek mégis mintha ügyelnének arra, hogy a gerinchálózatok épek maradjanak." Ezután hozzátette: „jelenleg nem látunk ellátásbiztonságot veszélyeztető helyzetet, ezzel együtt természetesen készülünk vészforgatókönyvvel". Ez magyarázata szerint azt jelenti, hogy „szükség esetén elsősorban a stratégiai készlethez lehet hozzányúlni, de import oldalon a horvátországi LNG-terminálról érkező földgáz is pluszforrás lehet, valamint jó lehetőség a Török Áramlat, amelynek egyik leágazása a szerb–magyar vezeték." Hozzátette azt is: „a következő fűtési szezonra pedig elkészül a görög–bolgár összekötő is, így már dél felől is érkezhet valamelyik törökországi terminálról is energiahordozó, illetve másik betáplálási forrás lehet a Kaszpi-térség felől érkező gáz is."

Elismerte, amire a Portfolio már hetek óta többször felhívta a figyelmet, hogy bár az elmúlt évekbeli jelentős infrastruktúra fejlesztések nyomán a hét szomszédos országból hattal van gázvezetékes kapcsolatunk, „ennek ellenére mindegyik vezetéken végeredményben Oroszországból származó molekula érkezik hozzánk", ezért hosszabb távon regionális szinten is tovább kell dolgozni a forrásdiverzifikáción.

A Brüsszelben most készülő uniós energiapiaci javaslatcsomagból kiemelte a közös földgázbeszerzés lehetőségét önkéntes részvétellel, amelyből a finomhangolások után akár jogszabály is lehet, illetve azt is, hogy egy másik javaslat szerint köteleznék a tagállamokat arra, hogy a gáztárolóikat legalább kilencven százalékig töltsék fel a fűtési szezon kezdetéig. Utóbbit szerinte még csiszolni kell, hiszen Magyarország például „kifejezetten nagy, unikális méretű tárolói kapacitással rendelkezik, míg más országok ennél jóval kisebbel vagy semekkorával. Ezért a mi esetünkben például más országoknak kellene beszállniuk a tárolási költségekbe, ám az is megoldás lehet, ha más módon, például a lakosság fogyasztását alapul véve határozzák meg a betárolandó mennyiséget". Jelenleg egyébként a magyar jogszabályok előírják, hogy a lakosság téli fogyasztásának hatvan százalékát kitevő gázmennyiséget kell elhelyezni a tárolókban a fűtési szezon kezdetéig.

Részletesen bemutatta, hogy hogyan zajlott az ukrán és moldáv villamosenergia hálózat vészhelyzeti szinkronizációja az európai hálózattal a háborúra reakcióként, hiszen ezt csak 2024-re tervezték, de végül az európai rendszerirányítókkal közös munkában március 16-án, azaz két hét alatt megtörtént.

