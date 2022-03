Érkezik a második omikron-hullám Szlovákiában?

Szinte még véget sem ért koronavírus-járvány negyedik hulláma Szlovákiában, de már itt van a második omikron-hullám - mondta Richárd Kollár matematikus.

Kollár szerint annak ellenére, hogy hosszú távon hasonlóan vagy jobban teljesített Hongkong, mint más országok, mostanra az egész világjárvány legrosszabb pillanatait élik át - írja az Új Szó.

Az esetszámok emelkedése várható Szlovákiában is - figyelmeztet a szlovák egészségügyi minisztérium, amely szerint ennek két oka van: az egyik, hogy a legtöbb országban enyhítettek az intézkedéseken, tehát ismét növekedésre lehetett számítani. Továbbá összefügg BA.2 omikron alvariánssal, amely több EU-s országban dominánssá válik - számolt be Matej Misik, az Egészségügyi Elemző Intézet vezetője, aki szerint ez a variáns dominál Szlovákiában is. Egy héttel ezelőtt a szekvenált minták 38 százalékában jelen volt.

A szakértők szerint ugyan az új omikron mutáció széles körben kezd terjedni az emberek között, azonban nem tartják veszélyesebbnek. Boris Klempa virológus úgy véli, hogy az ötödik hullám Szlovákiában nem jelent veszélyt.

