Kiszivárgott: példátlan gázpiaci lépésről döntenek az EU-vezetők

Közös erőfeszítéseket tesz az Európai Unió a vezetékes és a cseppfolyós földgáz, illetve a hidrogén közös beszerzésére – gyakorlatilag ezt tartalmazza az a zárónyilatkozat-tervezet, amelybe betekintést kapott a Reuters. Mindez hatalmas jelentőségű döntés lenne, hiszen sosem volt még példa közös gázbeszerzésre, ugyanis az energiapolitika tagállami hatáskör, így az ezzel összefüggő lépéseket is eddig egyedül intézték a tagállamok. Közben az orosz olajembargóval kapcsolatban megmaradtak a töréspontok, viszont a gázpiacon egy árplafon bevezetését egyre több tagállam támogatja, hogy a fogyasztói terheket, illetve az áramárakat kordában lehessen tartani.

A tagállami nagykövetek folyamatosan készítik elő a tegnapi külügyminiszteri, illetve a mai Európa-ügyi miniszteri találkozókkal párhuzamosan a csütörtök-pénteki EU-csúcs zárónyilatkozatának szövegtervezetét, és ennek jelenlegi állapotába nyert betekintést a Reuters, ami arra utal, hogy ebben a kérdésben konszenzus-közeli az álláspont a tagállamok között.

A szöveg szerint

Tekintettel a jövő télre, a tagállamok és a Bizottság sürgősen együtt fognak működni a gáz, az LNG és a hidrogén közös vásárlásán.

Mindez nagy jelentőségű lenne, ha valóban áldásukat adnák rá a csúcstalálkozón az állam- és kormányfők, mert a közös energiabeszerzés felé elmozdulás az integrációban is lényeges előrelépés lenne azzal együtt, hogy továbbra is a tagállamok kezében maradna hivatalosan az energiapolitika alakításának, illetve az energetikai mix kialakításának joga. A közös erőfeszítések, illetve a közös vásárlás viszont az ellátásbiztonságot is növelné, illetve a nagyobb volumen miatt akár kedvezőbb beszerzési/árazási feltételek is kiharcolhatók, ahogy azt a koronavírusjárvány kapcsán a közös vakcinabeszerzésnél láttuk.

A közös gázbeszerzés azzal a szintén tervezett nagy lépéssel függne össze, ami szintén kiszivárgott már, miszerint előírnák a tagállamok, hogy október 1-ig legalább 90%-ra fel kellene tölteni az EU területén lévő gáztárolókat és egy ekkora vállaláshoz nyilván passzol közös gázbeszerzés vállalása/előírása is.

