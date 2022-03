Éppen most fejtik meg a koronavírus egyik legnagyobb rejtélyét – Ezért lehetnek védettebbek a gyerekek

A Covid–19 egyik legnagyobb rejtélye mind a mai napig, hogy a gyerekek – ha el is kapjuk a fertőzést – jóval könnyebben átvészelik azt, mint a felnőttek. A tudósok azonban egyre közelebb kerülnek a titok megfejtéséhez – írja a CNBC

A tudósok még mindig tanácstalanok a kérdést illetően, habár a kutatások lassan-lassan fényt derítenek arra, miért kíméli meg jobban a koronavírus a gyerekeket, mint a felnőtteket.

Dr. Andrew Freedman, a brit Cardiff University Medical School fertőző betegségekkel foglalkozó orvosa szerint több elmélet is felmerült, például az, hogy

a gyerekek veleszületett immunválasza hatékonyabb,

kisebb a kockázata az immunrendszerük túlreagálásának,

kevesebb a társbetegségük, illetve

kevesebb ACE-2-es receptoruk van, amelyhez a koronavírus kapcsolódhat.

Freedman szerint ugyanakkor még nem teljesen értik a jelenséget, további kutatásokra lesz szükség.

Széles körben elfogadott tény, hogy a felnőtteket fenyegető kockázat az életkor előrehaladtával növekszik, mivel immunrendszerünk lassabban reagál a fertőzésekre, és kevésbé hatékonyan küzd meg velük.

Számos tanulmány született az elmúlt időszakban, melyek szerint a gyerekek immunválasza erőteljesebb és „ösztönösebb”, mint a felnőtteké. Utóbbiaknál a lassabb immunválasz miatt a fertőzés gyorsabban terjedhet át a légutakból a test más részeibe, ahol a fertőzést nehezebb volt megfékezni.

Kristin Mondy, a Texasi Egyetem orvoskutatója szerint a számos hipotézis közül az eddig legjobb bizonyítékok azt a feltevést támasztják alá, hogy

a gyerekeknél erősebb a veleszületett immunválasz különösen az orrnyálkahártya szövetében, ahol az immunsejtek a felnőttekhez képest gyorsabban képesek kontrollálni és kiirtani a vírust.

A gyerekek számára a másik előny, hogy nagyobb mértékben vannak kitéve a vírusoknak, különösen a tanítási időszakban, ideértve az enyhébb típusú koronavírusokat is. Emiatt az immunrendszerük lényegében állandó „edzésben” van. Ez a jelenség nemcsak a Covid–19-re jellemző, a gyerekek általában más betegségeket is könnyebben leküzdenek, bár ellenpéldák is vannak, mint például az influenza.

Az Angliában a koronavírusban elhunyt 25 gyermekből 19-nek volt más krónikus betegsége, de tudósok szerint a többieknél is előfordulhatott nem diagnosztizált betegség vagy nem ismert genetikai hajlam.

A gyermekek esélye a koronavírus-fertőzés túlélésére 99,995 százalékosnak bizonyult Angliában.

Címlapkép forrása: Getty Images