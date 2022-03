Zajlik a nagyon fontos EU-csúcs, íme a főbb témák

A délelőtti NATO-csúcs és a délutáni G7-csúcs után késéssel kezdődött az EU-csúcs Brüsszelben, amelyen az ukrán helyzet mellet az európai energetikai kérdések lesznek a központi témák sok egyéb mellett is. Az alábbiakban röviden ezeket vázoljuk.

Ritka, hogy egy napon három kiemelt jelentőségű csúcstalálkozó is legyen Brüsszelben, de az ukrajnai helyzet ezt is kiváltotta, így délelőtt Joe Biden amerikai elnök részvételével rendkívüli NATO-csúcsot tartottak a 30 állam- és kormányfő részvételével, amelyen szentesítették a keleti frontot megerősítő döntéseket, ami Magyarországra is még több NATO-katona telepítését jelenti.

Ezután a G7-csúcstalálkozóra is sor került, amelyen végül nem fogadtak el további oroszellenes szankciókat, de az eddigi szankciók betartatásának fontosságát mindenki hangsúlyozta.

Ezután az EU-csúcsra érkezve már több vezető kifejtette álláspontját a tegnap jelzett orosz tervről, hogy át kell állni a gázszállításokra a rubelalapú elszámolásra. Az Európai Tanács elnökének környezetéből már tegnap este jelezték, hogy erről a témáról is szót fognak ejteni az ülésen:

Az EU-csúcsról kiadott hivatalos összefoglaló és háttér felkészítő alapján jól látszik, hogy a két központi téma az ukrajnai katonai, humanitárius és élelmiszerpiaci helyzet, annak biztonsági és védelmi politikai vetületei, továbbá az uniós energetikai döntések lesznek.

Az energetikai döntéseknek két főbb ága van: egyrészt az Európai Bizottság által kidolgozott közös gázbeszerzési és a gáztárolók feltöltési témája, illetve a gáz- és árampiaci beavatkozási lehetőségek felsorolása. Ezekről tehát most dönteni kell(ene), erről már megjelentek részletek, amelyeket az alábbi cikkeinkben írtunk meg:

Emellett továbbra is központi kérdés, hogy mi legyen az orosz fosszilis energiahordozókra lebegtetett szankciók (embargó, cégek elleni fellépés) témájában. Egyes tagállamok nagyon keményen beleálltak abba, hogy muszáj ebbe az irányba tovább lépni, hogy meg lehessen állítani az orosz háborút (ide például a lengyelek, balti tagállamok tartoznak). Míg más tagállamok a nagyfokú orosz kitettségre és a rövid távon nem helyettesíthetőségre mutogatnak és ezért nem támogatják ezeket a súlyos lépéseket (ide tartozik például Németország és Magyarország is).

Nagyon valószínű, hogy a szankciók kérdésében most nem lesz egyhangúság, így további szigorító lépést nem hoznak most az EU-tagállamok, inkább a már meghozott intézkedések hatásfokát, mechanizmusait tekintik át még egyszer, illetve világos kereteket szabnak a Bizottságnak, hogy hogyan dolgozza ki májusig az orosz energetikai leválás, illetve a gáz- és árampiaci esetleges beavatkozás részleteit.

Az EU-csúcs egyébként előkészíti az április elsejei EU-Kína csúcstalálkozót is, ami az ukrajnai helyzet tükrében még inkább kiemelt jelentőségű, mert az Egyesült Államok és az EU is azt akarja elérni, hogy Kína ne segítse se pénzügyileg, se katonai téren Oroszországot a háborúban:

Címlapkép forrása: Európai Unió, az Európai Tanács médiatára. Pedro Sanchez spanyol miniszterelnök nyilatkozik a sajtónak a 2022. március 24-25-i brüsszeli EU-csúcsra érkezve.