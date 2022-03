Nem tágítanak Putyinék: rubelben kell fizetni a gázért és kész

Az orosz elnök utasításának kidolgozására már csak négy napja maradt a Gazpromnak, így tehát rövidesen be kell mutatnia az érintett vevőknek, hogy hogyan tudják rubelben kifizetni a gázszállítások ellenértékét – erősítette meg egy pénteki tájékoztatóján orosz elnök szóvivője.

Dimitrij Peszkov a Reuters tudósítása szerint emlékeztetett rá, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök arra utasította szerdán a Gazpromot, illetve a jegybank és a pénzügyminisztérium vezetőit, hogy át kell térni a gázszállítások rubelben való kifizetésére és hét napot adott a javaslatok kidolgozására (jövő keddig tart). Most pedig arra emlékeztetett, hogy a Gazpromnak még négy napja van (keddig) a részletek kitalálására, illetve azt is jelezte, hogy a Gazprom vevőit tájékoztatni fogják a változásokról.

Az orosz elnöki szóvivő "emlékeztetője" azután érkezett, hogy például az európai tagállamok vezetői, illetve gázcégek is sorozatban azt közölték szerdán, illetve csütörtökön: nem hajlandók változtatni azon, hogy a szerződés szerint euróban, vagy dollárban fizessenek.

Közben az orosz vezetés felső köreiből olyan információk is megjelentek, hogy akár bitcoinban is elfogadnák a gázért a fizetséget, így a digitális fizetőeszköz árfolyama is meglódult:

A gázszerződések kifizetésének euróról és dollárról rubelre való átállítása egy hatalmas összeütközéssé kezd fejlődni, ami a Nemzetközi Energia Ügynökség igazgatója szerint egy (gázszállítási) biztonsági fenyegetést jelent Európára. De a jelek szerint nemcsak Európát kezdi „szorongatni” Oroszország, hanem Indiát is, mert pénteken a Reuters megtudta, hogy a legnagyobb indiai gáztranzit céget (GAI India) is "megkérték" arra az oroszok, hogy ne dollárban, hanem euróban kezdjenek el fizetni a nyersanyagért.

Sőt, a hírügynökség visszaidézi Putyin szerdai beszédének egyik eddig nem taglalt részletét is. Eszerint az elnök azt mondta, hogy

a gázzal fogják kezdeni a rubelre való fizetési átállást,

így tehát ezek szerint tervben van további orosz energiahordozók/nyersanyagok exportjának rubelalapú elszámolásra való átállítása is.

Mindezen, az európai energiaszállításokra fokozódó kockázatok miatt Brüsszelből már visszaüzentek Putyinéknak, hogy elmúlt az orosz zsarolási potenciál ideje, illetve ma megkötöttek az Egyesült Államokkal egy fontos gázszállítási megállapodást. A németek - mint az orosz gáz, szén és olaj legnagyobb felhasználói - pedig azt jelentették be, hogy meglepően gyorsan sikerül leépíteniük az orosz energiaimportot, hiszen a szén és az olajbehozatalt már idén nullára viszik, a gázét pedig két éven belül. Emögött nincs hivatalos német állami tiltás, de a mostani helyzetben a német cégek jobbnak látják sorozatosan felmondani az orosz energiaimport szerződéseiket.

Mindez rendkívüli jelentőségű téma, mert az oroszok gyakorlatilag évtizedek óta, még a hidegháború alatt is elfogadták a dollárt és az akkori európai keményvalutákat fizetőeszközként, most viszont a jelek szerint a saját fizetőeszközük megtámogatása, illetve az orosz jegybankra vonatkozó szankciók kikerülése érdekében rá akarják kényszeríteni a vevőiket, hogy rubelben fizessenek. Ennek technikai háttere, a kivitelezés gyakorlati csatornái (és a pontos valódi célja) még mindig nem világos, miközben európai országok vezetői, illetve gázcégek illetékesei az elmúlt napokban sorozatosan arra figyelmeztettek, hogy a meglévő szerződéseik világosan lefektették, hogy euróban, illetve dollárban kell fizetniük és ettől nem lehet egyoldalúan eltérni. Így az is lehet, hogy egy szerződésszegési kísérlet visszautasítására hivatkozva próbálná Oroszország visszafogni/leállítani az energiahordozók kivitelét, hogy ezzel szorítsa rá pénzügyi érdekeire az európai vevőket.

Közben az is érdekes, hogy a német közszolgáltató cégek szövetségének elnöke közvetlen és komoly jeleket lát arra, hogy az orosz gázszállítások helyzete romlani fog. Emellett az is érdekes, hogy a rubel kitartóan erősebb szintekre kapaszkodott az utóbbi napokban, feltehetően azon piaci várakozások miatt, hogy majd jelentős rubelkeresletet fognak támasztani az európai (és egyéb nemzetközi) vevők a bankközi piacon.

