Pletser: végzetes lehet az orosz cégekre a rubelalapú energiaelszámolás

Pletser Tamás azt is kiemelte: azzal, ha a nagy orosz energetikai cégeket emiatt kihagynák a pénzügyi elszámolásból és ezért nem jutnának dollárhoz, euróhoz, akkor technikailag csődbe mehetnek a fennálló devizatartozásaik kifizetési nehézségei miatt.

Az elemző szerint a rubelalapú elszámolásra áttérés mindezek mellett a meglévő európai gázszerződések felrúgását is jelentené, és így ez a megbízható szállítói státuszt is aláásná, az pedig felgyorsítani az európai leválás folyamatát az orosz energiahordozóról.

Szerinte ha az oroszok tényleg ragaszkodnak a rubelalapú elszámoláshoz, akkor egyrészt kérdés, hogy szállít-e még a Gazprom gáz, másrészt az is kérdés, hogy hogyan lehet elszámolni a leszállított mennyiséget. Felvetette, hogy korábbi nemzetközi példák alapján akár cserekereskedelem is működhetne, de közben az látszik, hogy az oroszok most rubelt akarnak.

Az orosz gázvásárlás és a rubelalapú elszámolás témájának friss fejleményei:

