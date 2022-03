Véget ért a maratoni uniós csúcs - A Bizottság vizsgálni fogja a gázárak plafonját

Péntek este véget ért az Európai Unió állam- és kormányfőinek hosszú tanácskozása, melynek középpontjában az orosz energiafüggőség csökkentése állt.

Az EU-csúcs után elsőként Emmanuel Macron francia államfő, és Olaf Scholz német kancellár nyilatkozott. A sajtó képviselői elé pedig Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Charles Michel tanácselnök állt ki péntek este.

A német kancellár úgy fogalmazott, hogy mind egyetértettek abban, hogy azonnali tűzszünetre van szükség Ukrajnában. Ígéretet tett továbbá arra, hogy továbbra is támogatják Ukrajnát az EU tagállamai pénzügyileg és humanitárius értelemben is, valamint fegyverekkel is.

Németország és több más ország is szkeptikus a magas energiaárak miatt felvetett piaci intervenciókkal kapcsolatban. Azt elárulta ugyanakkor, hogy tárgyalnak az uniós országok, hogy egyesítsék erőiket a magas energiaárak leküzdése érdekében.

Ennek érdekében megállapodtunk abban, hogy önkéntes alapon csatlakozhatnak az országok egy közös uniós gázbeszerzéshez - mondta Scholz. A francia államfő ennek kapcsán annyit mondott, hogy a Bizottság felhatalmazást kap közös energiabeszerzésre.

A német kancellár azt is megjegyezte, hogy nagyon éles vita volt az árplafonnal kapcsolatos felvetésekről, az Európai Bizottság meg fogja vizsgálni ennek a kérdését.

Emmanuel Macron arról is beszélt, hogy dolgozni kell azon, hogy hogyan választják le a villamosenergia árát a gáz árától.

Elmondása szerint egyes országok amellett érveltek, hogy az Európai Bizottság rövid távon állapítson meg plafont az energiaárakra.

Címlapkép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Emmanuel Macron francia elnök (k) az EU-tagországok állam-, illetve kormányfőinek kétnapos csúcstalálkozóján Brüsszelben 2022. március 25-én. Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán