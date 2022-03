Itt a figyelmeztetés: a hatodik hullámmal megérkezhet a flurona is Magyarországra

Havonta egy ilyen speciális, kettős fertőzés fordul elő most a gyakorlatukban. Az influenza nincs jelen nagy mértékben a magyar lakosságban, nincs influenzajárvány, nagyon lassan növekszik az influenzafertőzés aránya, nagyságrendileg 5% környékén van a mintáikban – közölte a szakember.

Lehet, hogy influenzajárvány előtt állunk, de ez még nem látszódik a Neuman Lab adatain, ahol automatikusan kimutatják ezt is. Az influenza és a koronavírus szabályozása és kezelése is teljesen más, ezért is fontos mielőbb elkülöníteni egy esetnél, hogy melyikről van szó.

A döntő kérdés az, hogy a koronavírus BA.2 variáns miatt jön-e egy hatodik hullám. Ha a mostani tempóban növekszik a koronavírusosok és az influenzások száma, akkor biztos, hogy egyre több fluronás, vagyis mindkét betegséggel egyszerre küzdő ember lesz Magyarországon.

Egyre többen értenek egyet abban, hogy egy ilyen hullám várható, a kérdés az, hogy ez mekkora lesz – fogalmazott.

Címlapkép: Getty Images