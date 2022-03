Meghosszabbította négymilliárd eurós védőhálóját az MNB

2023 január közepéig meghosszabbította az MNB és az Európai Központi Bank (EKB) azt a repomegállapodást, melynek keretében a magyar jegybank akár négymilliárd eurónyi forráshoz is juthat – közölte az MNB hétfőn. A védőháló még 2020 nyarán jött létre, azóta most másodszor hosszabbítják meg.

Az Európai Központi Bank (EKB) és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2020. júliusában repo megállapodást kötött egymással, amely eurolikviditást biztosít a magyar pénzügyi intézmények részére a COVID-19-nek tulajdonítható piaci zavarok miatti esetleges devizalikviditási igények kezelésére – közölte az MNB hétfő délután. Az orosz-ukrán háború miatt kialakult pénzpiaci feszültségre való tekintettel,

az MNB kezdeményezésére az EKB idén március 10-én a repo eszköz meghosszabbításáról döntött, mellyel a repo megállapodás lejárata 2023 január közepéig kitolódik.

2020 nyarán meglepő volt, hogy a magyar jegybank a világ több nagy intézményével kötött hasonló megállapodásokat, pedig a devizatartalék szintje azt nem indokolta. Most is hasonló lehet a helyzet, vélhetően az EKB keretére továbbra is csak biztonsági védőhálóként számít az MNB, a hosszabbítás célja elsősorban a piaci bizalom fenntartása.

A megállapodást tavaly egyszer már meghosszabbították, idén márciusban járt volna le. A jegybank közleménye szerint a megállapodás eredményeként a jelenlegi turbulens pénzpiaci környezetben továbbra is rendelkezésére áll többek között az EKB által nyújtott védőháló, mellyel szükség esetén eurólikviditást tud juttatni a magyar pénzügyi intézmények részére, ezáltal is erősítve a monetáris transzmissziót és a pénzügyi stabilitást. Ezzel az MNB még hatékonyabban tudja biztosítani, hogy az FX-swap piaci hozamok a Monetáris Tanács által optimálisnak tartott rövid oldali kamatszinttel összhangban alakuljanak.

