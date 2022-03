Kemény ostorozásba kezdtek a német miniszterek, hogy miért nem váltak még le az orosz gázról

Egészen éles kritikát fogalmazott meg egy keddi berlini energetikai konferencián a jelenlegi német külügyminiszter és a gazdasági miniszter az ország, illetve Európa elmúlt években követett gázpiaci stratégiájáról. Konkrétan abban a témában fogalmaztak élesen, hogy noha már legalább Krím 2014-es orosz megszállása óta jól látták a német vezetők, hogy milyen veszélyekkel jár az orosz gázfüggőség, mégsem tettek ennek leépítése érdekében semmit, sőt Németországban még masszívan növelni is akarták az orosz-függőséget az Északi Áramlat 2 megépítésével.

"Valójában mi, európaiak legkésőbb már 2014 óta tudjuk, hogy teljesen függetlenné kell válnunk az orosz fosszilis energia importtól és lefektettünk egy stratégiát is az import diverzifikálására. Ezt a helyzetet azonban nem kezdtük el kezelni, és ez most a legbrutálisabb módon bosszulja meg magát" – ilyen erős kifejezéseket használt a keddi energetikai átállási konferencián Annalena Baerbock német külügyminiszter (fenti képünkön jobbra) a Politico összefoglalója szerint.

Erre igazából csak rákontrázott Robert Habeck német gazdasági és klímaügyi miniszter (fenti képünkön balra), aki szintén ezen a konferencián beszélt és ilyeneket mondott:

Az energiapolitika mindig erőpolitika, mindig érdekpolitika, ezért mindig biztonságpolitika. És ha visszatekintünk, szinte nem is értjük, hogyan lehettünk olyan vakok, hogy ezt nem vettük észre.

Ezután kijelentette, nyilvánvalóan Oroszországra értve a dolgot: „tudtuk, vagy tudhattuk volna, hogy nem csak ostobaság volt az összes biztonságpolitikai kártyánkat egyetlen országra helyezni, hanem az sem volt okos ötlet, hogy éppen arra az országra tesszük. El kell ismernünk, hogy a múltban rosszul cselekedtünk".

A kemény, önostorozónak tűnő szavakhoz azért nem árt megjegyezni, hogy mindketten annak a német zöld pártnak a vezetői, amely most a közlekedési lámpa színű koalíciós kormányban két fontos tárcát kapott. Emellett lényeges, hogy ők már korábban, a tavalyi német választások előtt is keményen bírálták a Merkel-kormányt a nem kellően ambiciózus zöld fordulatért, illetve a túlzott orosz-függés miatt és konkrétan folyamatosan támadás alatt tartották az Északi Áramlat 2-t, amely az orosz gázfüggőséget valóban jócskán emelte volna Németországban és csak az orosz invázió elindulása után hátrált ki mögüle az új kancellár, Olaf Scholz jóváhagyásával a német kormány.

A két fenti kormánytag keddi bírálatait ezek miatt nem nehéz az előző kormány és a mostani kancellár bírálatának látni, amely kormányban Olaf Scholz a szociáldemokraták színeiben alkancellár és pénzügyminiszter volt (fenti képünkön középen). Közben azért azt is látni kell, hogy bár az utóbbi hetekben radikálisan elindult Németországban az orosz fosszilis energiahordozókról való leválás és a friss terv szerint két éven belül be is fejeződik ez (a gyors sebesség miatt pedig állítólag pánikba estek Vlagyimir Putyinék is), aközben éppen a mostani német kormány, benne Baerbockkal és Habeckkel döntött úgy, hogy túl nagy ár lenne az orosz energiaimport azonnali tilalma, mint ahogy azt az ukránok mellett a lengyelek is szorgalmazzák.

A lengyel kormány egyébként tegnap úgy döntött, hogy azonnali hatállyal leállítja az orosz szénimportot, és nem vár az Európai Bizottság kereskedelempolitikai jóváhagyására sem ebben a kérdésben. Érdemes tudni, hogy a szénfelhasználás adja a lengyel áramtermelés mintegy négyötödét az országban és a teljes szénfelhasználás mintegy egyötöde származik importból, amelynek háromnegyede érkezik Oroszországból. Így tehát a szénimport mintegy 15%-a származik az oroszoktól és ezt most betiltják a lengyelek, ami azért érzékelhető nehézségeket okozhat. Az orosz gázszerződésük pedig idén év végén lejár és nem akarják meghosszabbítani a cseppfolyósított földgáz import felpörgetésére alapozva, így a lengyelek kézzelfogható közelségbe kerülnek az orosz fosszilis energiahordozókról való leválás ígéretében.

Idehaza azon felül, hogy a magyar kormány megállapította a jelentős orosz fosszilis importkitettséget (a gáz 85%-a, az olaj 64%-a érkezik Oroszországból) és a minap Orbán Viktor kormányfő lényegében megígérte a magas kitettség csökkentését, egyelőre nem jelentett be semmilyen ezt mérséklő, megszüntetést célzó lépést. Igaz az elmúlt két EU-csúcson a magyar kormányfő is támogatta a minél előbbi leválás uniós stratégiáját az orosz fosszilis energiahordozókról.

Címlapkép forrása: Carsten Koall/Getty Images