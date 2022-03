Milyen 8%-os infláció?! A magyarok szerint 24%-kal nőnek az árak

Az áremelkedés a magyarok többsége számára gondot okoz: összesen 56 százaléknyian nyilatkoztak úgy, hogy a magas árak miatt valamilyen termékről már le kellett mondaniuk az utóbbi hónapokban.

A választópolgárok közel harmadának (31% százalék) ilyen nehéz döntést többször is kellett már hoznia az idei évben.

Legtöbben a ruházkodáson (36%) spórolnak, a választókorú magyarok megközelítőleg harmada (31%) bizonyos élelmiszerek megvásárlásáról is le kellett mondania az egyre növekvő árak miatt. Szórakozásról és a kultúráról 29 százaléknyian mondtak le, az üzemanyagon – a hatósági árak bevezetésének ellenére – a magyarok negyedek (26%) spórolt az utóbbi hónapok során.

A magyar emberek úgy érzik, hogy sem a bérek, sem a nyugdíjak emelése nem kompenzálja az árak emelkedését: 83 százalék szerint a bérek növekedése kisebb mértékű volt, mint az árak növekedésének üteme.

A nyugdíjak esetében ugyanezen érzet a magyarok megközelítőleg háromnegyedére (70%) jellemző. Ezek után nem meglepő, hogy a válaszadók a valóságosnál jóval magasabb, 24 százalékos inflációs rátát érzékelnek. Ennek kapcsán egy érdekes pártpolitikai törésvonal látható, a Fidesz-KDNP és az Egységben Magyarországért listájának szavazói 20-22 százalékos inflációs érzetről számolnak be, a bizonytalan pártkötődésűek viszont ennél magasabb 32 százalékos áremelkedést érzékelnek - áll a jelentésben.

Mindez persze nem azt jelenti, hogy a hivatalos, 8% körüli infláció ne lenne igaz. Mindössze azt jelenti, hogy az érzékelt infláció mindig magasabb, mint a hivatalos. Az emberek jobban megjegyzik azoknak a termékeknek az árait, amelyeket gyakran vásárolnak, jellemzően ilyenek az élelmiszerek. Ezeknek az ára pedig most valóban gyorsan nő, bőven 10% felett. Ugyanakkor a tartós fogyasztási cikkek átlag alatt drágulnak, vagy pl. a rezsiköltségek nem is nőnek. Ezeket a fogyasztók hajlamosan kihagyni a kalkulációból. Természetesen az is igaz, hogy a 8%-os infláció egy megalkotott fogyasztói kosárra jellemző, amelytől szinte mindenkinek eltér a saját kosara. Így természetesen most is sokan lehetnek, akiket 10% feletti infláció sújt. Azonban 24%-os infláció senkit sem sújt, aki ugyanis ilyen gyors áremelkedést látna, az csakis azt a néhány terméket vásárolhatná egész hónapban, ami a leggyorsabban drágul, és semmi mást.

