Itt az MNB döntése: nem emeli tovább a kamatot a jegybank!

A múlt hetivel megegyező, 6,15%-os kamat mellett hirdette meg egyhetes betéti tenderét az MNB, vagyis a jegybank nem emelte tovább az irányadó kamatot. A következő időszakban várhatóan havonta egyszer emelnek majd, amennyiben a piaci folyamatok nem indokolnak rendkívüli szigorítást.

Maradhat 6,15%-on az irányadó kamat – derül ki az MNB csütörtöki egyhetes tenderének meghirdetéséből. A jegybank a múlt heti 30 bázispontos emelés után ezúttal nem változtatott a rátán, és várhatóan ismét minden ajánlatot elfogad majd a tenderen, vagyis effektív lesz a kamat tartása.

A múlt héten a Monetáris Tanács előbb 100 bázisponttal emelte meg az alapkamatot és a kamatfolyosót, majd két nappal később 30 bázisponttal emelték az irányadó rátát a heti betéti tenderen. A jegybank kitartott amellett, hogy a két kamatszint a következő időszakban összeér majd, bár a korábbi kommunikációból kivették, hogy ez várhatóan az év közepén történik meg.

A következő hónapokban alapesetben arra számíthatunk, hogy havonta egyszer, a Monetáris Tanács rendes kamatdöntését követően emelkedik majd az irányadó kamat is, kisebb mértékben, mint az alapkamat. Így tud a kettő közelíteni egymáshoz. Legközelebb április 26-án lesz kamatdöntés, majd azt követően emelhetik a betéti rátát is. Ehhez persze az is kell, hogy a következő egy hónapban a piaci folyamatok ne indokoljanak szigorítást. Az MNB ugyanis már az év elején bejelentette, hogy átáll a havi kamatemelésekre, azonban az orosz-ukrán háború miatt jelentősen gyengült a forint, így két lépésben összesen 125 bázispontot kellett emelnie márciusban a Tanács ülései között. Az elmúlt napokban a forint jelentősen erősödött, egyhónapos mélypontra esett az euró jegyzése, így most ez sem indokolt további szigorítást.

A régióban továbbra is Magyarországon a legmagasabb az irányadó kamat, a cseh jegybank éppen ma dönt majd, várhatóan ők is tovább emelik a 4,5%-os alapkamatot.

