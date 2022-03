Koronavírus: megérkeztek a csütörtök reggeli magyar adatok

Az elmúlt 24 órában 2654 új fertőzöttet igazoltak Magyarországon, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 851 871 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 40 beteg, így az elhunytak száma 45 470 főre emelkedett. 1865 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 52-en vannak lélegeztetőgépen.

Egyelőre bizonytalan, hogyan alakul a járvány dinamikája a következő hetekben, a múlt héten még úgy tűnt, a hatodik hullám felé menetelünk, azóta azonban megtört az emelkedés, de mint tegnapi elemzésünkben is írtuk, a megyei adatokat tekintve az látszik, hogy nem minden megyében.

A napi új fertőzöttek mutatója arról árulkodik, hogy ismét némi felívelés figyelhető meg a járványhelyzet dinamikájában. Tegnapról mára 2654 új fertőzöttet igazoltak, egy héttel korábban 2651-et, azaz stagnál a mutató.

A kórházban lévők száma a tegnapi 1873 fő után most 1865 fő, tehát szintén csökkenésről beszélhetünk. Egy héttel ezelőtt 1971 főt ápoltak kórházban, így ehhez képest is javuló a tendencia. Jelenleg 52 főt van lélegeztetőgépen, egy héttel ezelőtt 71 volt, azaz itt is csökkenés figyelhető meg. Összességében kijelenthető, hogy a kórházban kezeltek száma lassan, de trendszerűen tovább csökken.

40-en hunytak el az előző 24 órában koronavírus-fertőzés következtében, így a járvány kezdete óta az elhunytak száma 45 470 főre emelkedett. A mutatót valamelyest torzíthatja, hogy a magyar protokoll szerint mindenkit felvesznek a koronavírusban elhunytak listájára, akinek halálakor kimutatható volt szervezetében a vírus - akkor is, ha nem is maga a koronavírus volt a halál oka.

További részletek hamarosan...

Címlapkép forrása: Getty Images