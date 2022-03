Úgy néz ki, tényleg meghátrálnak az oroszok a gáz rubelben való kifizetési tervében

Egyre több a jel, hogy lényegében meghátrálnak az oroszok abban a nagy tervben, miszerint ténylegesen rubelben való fizetésre kényszerítették volna a barátságtalannak minősített országok orosz gázvásárlóit. A konkrét tervet majd ma jelentik be, miután Vlagyimir Putyin orosz elnök asztalára kerülnek a terv részletei.

Már szerdán délután jött az első, az orosz meghátrálásra utaló hír, amikor Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő azt hangsúlyozta: nem egyik napról a másikra, azaz péntektől kell áttérni a rubelalapú kifizetésre, mert ez az egész váltás egy hosszabb folyamat lesz. Az európai (és egyéb) gázvásárlók eddig attól tartottak, hogy rögtön át kell állni április 1-től és ehhez előbb a piacon kell rubelt szerezni, hogy aztán ki tudják fizetni a gázszámlákat, ha viszont erre mégsem hajlandók, akkor a félelmek szerint az oroszok erre hivatkozva leállítják a gázszállításokat.

Azóta egyébként már kiderült, hogy az említett szerda délutáni órákban már javában zajlott két Gazprom leánycégnél Németországban a házkutatás, amelyekről először a Bloomberg számolt be. Az Európai Bizottság versenyhatóságának ellenőrei Gazprom Germania GmbH és a Wingas GmbH irodáiban jelentek meg és egy korábban megkezdett versenyhatósági vizsgálathoz gyűjtöttek anyagokat (a gyanú szerint a Gazprom cégei már tavaly ősztől tudatosan visszafogták a gázszállításokat a rengeteg orosz gáztartalék ellenére, illetve szándékosan alacsonyra töltötték fel a németországi, saját tulajdonú gáztárolókat).

A házkutatások időzítése feltehetően összefügg az oroszok rubelre való áttérési tervével, de nemcsak ez jelenthetett nyomásgyakorlást az oroszokra, hanem az is, hogy már szerdán reggel bejelentették a németek (aztán az osztrákok), hogy élesítik a gázellátási válságtervük első fázisát (szoros monitorozás), hogy ezzel is üzenjenek az oroszoknak: felkészülnek a gázcsapok eltekerésére és így az oroszok exportbevételeinek elapadása is várható.

Aztán szerda estefelé előbb Mario Draghi olasz miniszterelnököt, majd Olaf Scholz német kancellárt is felhívta Vlagyimir Putyin orosz elnök és a beszélgetés során vázolta a rubelben fizetés tervének részleteit is. Akkor a német szóvivő már érzékeltette, hogy nem is várható nagy változás az európai gázvásárlók számára, és ezekben az órákban jelent meg a Reuters három oroszországi forrásának elmondása alapján az, hogy végülis mi a nagy terv. Ezekből szintén derült ki, hogy

valójában semmi érdemi változás nem lesz az európai gázvásárlóknak.

A végső részletek még nem ismertek, azokat ma jelentik be, miután Putyin dönt az asztalára kerülő megoldás technikai részleteiben. A három forrás alapján felvázolt terv lényege azonban már most jól kirajzolódik: az európai gázvásárlók továbbra is euróban fognak fizetni (nem kell tehát előzetesen valahonnan rubelt beszerezniük), és az orosz jegybank által meghatározott euró/rubel átváltási árfolyam mellett kell rendezniük az esedékes gázszámlát.

Azt, hogy ez a pénzügyi rendezés mely intézményen keresztül fog bonyolódni, még nem eldöntött. Könnyen lehet, hogy a Gazprombankon keresztül, amely tehát egyfajta köztes szereplővé válna a vevők és az eladó (Gazprom) között. A Gazprombank a harmadik legnagyobb orosz bank, nincs rajta a nyugati szankciós listákon, nem zárták ki a SWIFT-rendszerből sem. Egyelőre annyi tudható még, hogy egy előre meghatározott napi jegybanki árfolyam mellett kell majd az esedékes gázszámlákat euróban kifizetni.

Összességében egyelőre az látszik, hogy az egész ügynek nagyobb lehetett a füstje, mint a lángja, de meg kell várni a végső részleteket. Ha a fenti metódus lesz a végleges, akkor ez az egyéb orosz exporttermékek (olaj, szén, fémek, fűrészáru, gabona) körében tervezett "rubelalapú" kereskedelemre sem fog majd komoly hatást gyakorolni.

Címlapkép forrása: Getty Images