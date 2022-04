Választás 2022: kijöttek a 13 órai részvételi adatok

A 7 órás választási adatokról azért is nehéz bármit mondani, mert még a havazás is egy különleges és bizonytalan tényezőként jelentkezett. Így aztán lehet "ahhoz képest" egész erős is, de nézhetjük úgy is, hogy a 2006-2014 közötti választásokhoz teljesen hasonló, vagy még kritikusabban úgy is, hogy a négy évvel ezelőttihez képest érdemben gyengébb az eredmény.

A 7 órás adat hosszabb idősoron vizsgálva nem bizonyul túl jó előrejelzőnek végső részvételi arányra vonatkozóan, igaz, az összefüggést nagyon lerontja, hogy a 2002-es választáson csak dél körül lódult meg a részvétel, és ezzel lett végül rekord részvétel. Négy éve pedig pont az erős indulás után az utolsó órákban hagyott alább a szavazási kedv, ezért nem lett végül rekord.