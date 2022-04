Ez a képlet előre megjósolta a Fidesz brutális erejét

A 2022-es parlamenti választáson a Fidesz látványosan jobban teljesített a kutatók által jelzettnél és a hírek szerint még a kormánypárti várakozásokat is felülmúlták. A következő napokban sok magyarázat meg fog jelenni, ami politikai oldalról fogta meg az újabb Fidesz-kétharmad hátterét, ám van egy régóta működő alternatív összefüggés is a háttérben.

Fölényes győzelem

A 199 parlamenti képviselői helyből 135 pozíciót szerzett meg a Fidesz-KDNP a vasárnapi országgyűlési választásokon. Ez úgy jött ki, hogy az országos listán 47 mandátumot nyert, szemben az ellenzéki összefogás 38, és a Mi Hazánk 7 mandátumával. A 106 egyéni választókerületből pedig 88-at vittek el a kormánypártok, szemben az ellenzéki 18-cal.

Az országos listás szavazatok 99%-os feldolgozottsága mellett a Fidesz-KDNP 2,735 millió szavazatot húzott be, ami 53,1%-os részarányt jelent, szemben az összellenzéki 35%-os támogatottsággal és 1,804 millió szavazattal.

Fontos megállapítás (Török Gábor politikai elemző is ezt emelte ki hétfő reggeli posztjában), hogy a a 2018-as parlamenti választásokhoz képest

a kormányzó erő 2,607 millió szavazatról 2,735 millió szavazóra növelte támogatottságát, vagyis 4 év alatt 128 ezer fővel nőtt a Fidesz-KDNP szavazóbázisa.

Az országos listán szerzett szavazatok száma az egyes parlamenti választásokon. Forrás: Török Gábor elemez

Az a bizonyos modell

Ennek kapcsán érdemes felidézni Zsiday Viktor portfóliómenedzser múlt héten megjelent rövid írását. Ebben arra mutatott rá (már korábbi vizsgálataira is hivatkozva), hogy "a lakossági reálbér változása – nem meglepő módon – elég jól előrejelzi, hogy milyen eredményt fog elérni a kormánypárt". A legutóbbi néhány év magyarországi reálbér-változása alapján azt valószínűsítette, hogy a Fidesz-KDNP-nek az előző választáshoz képest 10%-kal több szavazatot kellene kapnia.

A tényadatok alapján ez a mértékű szavazóbázis-bővülés ugyan nem jött össze a Fidesznek, azonban 5%-kal növelte táborát az előző parlamenti választáshoz képest és - a kevés szakértő által várt - kétharmados többséget szerzett.

Ez alapján mondhatjuk, hogy Zsiday Viktor modelljének működőképessége ismét bebizonyosodott. Vagyis a reálbérek változása erőteljesen meghatározza a kormánypártok erejét. A kormányzó erő számára tehát rendkívül fontos a magyar gazdaság növekedése, a háztartások jövedelmi helyzetének alakulása és vásárlóerejük javulása.

Zsiday Viktor modellje alapján a Fidesz-KDNP támogatottságának előrejelzése.

Soha nem volt ennyire erős a Fidesz

A Citadella Alap portfóliómenedzserével a Portfolio napi podcastadásában, a Checklistben múlt csütörtökön beszélgettünk előrejelzéséről. Itt úgy fogalmazott, hogy számításaival egy viszonylag jó közelítő eredményt lehet becsülni, ezt külföldi példák is bizonyítják más (nemzetközi választások eredményei). Szerinte ez azért van, mert

a mindenkori szavazók azt értékelik a kormányzó pártoknál, hogy milyen mértékben tudta az ő jólétüket növelni.

Ennek a legegyszerűbb mérőeszköze a reálbér alakulása és az elmúlt 3-4 évben jelentős reálbér-növekedés valósult meg Magyarországon - emlékeztetett.

Ez alapján már múlt héten azt vetítette előre a befektetési szakember, hogy a kormányzó erők valószínűleg több szavazatot kapnak, mint 2018-ban, a modell alapján 10%-kal. Az országos listás eredményekben a Fidesznek ez alapján várakozása szerint 2,7-2,8 millió szavazatot kellett volna kapnia. Azt is megjegyezte a podcastadásunkban, hogy ez azért lenne meglepő, mert ez még a legjobb eredményüknél, a 2010-esnél is jobbnak kellene lennie. Utólag láthatjuk: a 2022-es Fidesz-támogatottság még a 2010-esnél is magasabb lett (akkor 2,706 millió szavazója volt a Fidesznek).

Arról is beszélt Zsiday Viktor, hogy legalább 3-4%-os reálbérnövekedésre van szükség éves szinten, hogy a kormányon lévő pártok megtartsák támogatóikat.

Címlapkép: Győztünk tábla a Fidesz-KDNP eredményváró rendezvényén, a Bálnában az országgyűlési választás és gyermekvédelmi népszavazás napján, 2022. április 3-án. Forrás: MTI/Koszticsák Szilárd