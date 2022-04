Kiderült, hogy milyen új uniós szankciókra számíthatnak az oroszok

Háromfajta elemből állhat az Európai Unió újabb szankciós csomagja a gyanú szerint az orosz csapatok által Ukrajnában elkövetett háború bűnök miatt és közeleg az orosz szén embargója is – tudta meg diplomáciai forrásokból a Politico és a CNBC.

A három, konkrét szankciós irány:

Még több technológiai exportra vonatkozó szankció, itt a CNBC tudomása szerint a repülőgép lízingre és a repülőgép üzemanyagokra is kiterjedhet a szankció, illetve acéltermékekre és luxuscikkekre is. A Politico megjegyzése szerint ez a téma azért fontos, mert az olajkitermelő infrastruktúra felújításához, karbantartásához szükséges termékek exportja már eleve szankciók alatt áll, így a meghibásodó olajkutak karbantartása/megjavítása már eleve nehézkes, ez pedig az orosz kitermelési lehetőségeket már elkezdte korlátozni és ez csak fokozódni fog. Még több orosz magánszemélyt érhet beutazási és vagyonbefagyasztási szankció. További négy orosz bankot érhet szankció, amelyeket már kitiltottak a SWIFT-ből, de az EU még nem léptetett életbe velük szemben szankciókat.

A konkrét szankciós kört az uniós pénzügyminiszterek már a ma reggel 10-kor kezdődő brüsszeli tanácskozáson is tárgyalják, az Európai Bizottság fogja véglegesíteni ma estig/holnap reggelig, hogy a szokásos szerdai uniós tagállami nagyköveti értekezleten már tudják tárgyalni a tartalmát.

Az orosz gázra vonatkozó uniós embargó továbbra sem valószínű elsősorban Németország, Ausztria és Magyarország tiltakozása miatt, de a Politico rámutat, hogy az orosz szénre vonatkozó behozatali tilalom egyre esélyesebb már ezen, vagy a jövő héten, mert a németek is támogathatják. Ennek oka, hogy a német gazdasági miniszter már a minap bejelentette, hogy nyárig leállítják az orosz szénbehozatalt, tehát valójában időrendileg azzal már összhangban lenne az uniós szintű tiltás támogatása is. A lengyelek már szintén bemondták az orosz széntilalmat rövid távon, tehát ez a téma egyre inkább valósággá válhat uniós szinten is.

A fentiekkel párhuzamosan az oroszok elleni lépés lesz a további nyugati fegyvervásárlás/Ukrajnába juttatás, mert egyre inkább érdeke a nyugatiaknak, hogy az oroszok ne nyerhessék meg a háborút – jegyzi meg a Politico.

