Nem akármilyen ipari sorozatot szakíthat meg az orosz-ukrán háború

Februárban az ipari termelés volumene (a kiigazított adatok szerint) 1,6%-kal haladta meg az előző havi szintet. Ezzel a szektor az ötödik egymást követő hónapban mutatott fel növekedést, ami nagyon ritka jelenség. Az erős adatot beárnyékolja, hogy a nagy lendületet márciusban az orosz-ukrán háború bizonyára megtörte.

Ritkán van arra példa, hogy öt egymást követő hónapban növekedjen az ipar, egy-egy gyengébb időszak mindig becsúszik, így még az erős növekvő trendben is mindig láthattunk kisebb visszaeséseket. Több évre visszamenőleg az egyetlen hasonló jelenséget 2020-ban láthattuk, de akkor a koronavírus-válság miatti óriási lefagyásból jött vissza a szektor. Kétségtelen, hogy a tavaly nyári kisebb gyengélkedés is biztosított egy kedvező bázist a növekedéshez, de az azóta mutatott emelkedés még így is impresszív.

A mai adat megerősíti, hogy 2021-22 fordulóján az ellátási láncok akadozása egyre kevésbé jelentett problémát az iparnak, és az erős külső kereslet mellett a termelés szépen tudott növekedni. Az orosz agresszió azonban valószínűleg megtörte a nagy lendületet. Egyelőre csak egyedi információk utalnak arra, hogy újra ellátási problémák merültek fel néhány termelő egységnél, de erős a gyanú, hogy ez az egész tavasz eleji teljesítményre kihathatott.

Éppen ezért nagyon nehéz az idei kilátásokról most nyilatkozni, mert jelenleg csak az erős évkezdet számait láthatjuk, a háború (és például a koronavírus miatti újabb kínai lezárások) hatásait nem. A lendületvesztés biztosra vehető, de a mértéket illetően csak a következő hónapokban lehet pontosabb képünk.

