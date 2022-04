Új, még fertőzőbb koronavírus változat lett domináns az Egyesült Államokban

A Centers for Disease Control and Prevention adatai szerint egy a korábbinál fertőzőképesebb omikron-variáns, a BA.2 alváltozat teszi ki az Egyesült Államokban a Covid-fertőzések 72 százalékát.

A BA.2 a múlt héten vált dominánssá az Egyesült Államokban, és most úgy tűnik, hogy jó úton halad az omikron korábbi változatának, a BA.1-nek a kiszorítása felé. Ali Mokdad, a Washington állambeli Institute for Health Metrics and Evaluation epidemiológusa azt vetítette előre, hogy ez a következő két héten belül megtörténik.

Bár az új alváltozat fertőzőképességével kapcsolatos adatok nagy szórást mutatnak, az Egyesült Királyság és Dánia közegészségügyi hatóságainak adatai szerint

a BA.2 30-80 százalékkal gyorsabban terjed, mint a BA.1.

A Fehér Ház egészségügyi főtanácsadója, Anthony Fauci azt mondta, hogy a fertőzések száma emelkedhet, de nem számít újabb nagyobb hullámra.

Az Egyesült Államokban az új fertőzések és a kórházi felvételek több mint 90 százalékkal csökkentek az omikronhullám januári tetőzése óta. A Coviddal kórházba került emberek átlagos száma az Egyesült Államokban hétfőn 11 000 volt, ami 2020 óta a legalacsonyabb szint a szövetségi egészségügyi minisztérium adatai szerint. Az Egyesült Államokban vasárnap hétnapos átlagban mintegy 28 ezer új fertőzést jelentettek, ami a Johns Hopkins Egyetem adatai szerint tavaly július óta a legalacsonyabb szint.

A BA.2 általában nem betegíti meg jobban az embereket, mint az omikron korábbi változata, és a védőoltások ugyanolyan hatékonyak ellene - derült ki dél-afrikai és katari tanulmányokból. Az omikron azonban általában ügyesen kijátssza az oltóanyagok által termelt védő antitesteket, és olyan fertőzéseket okoz, amelyek általában enyhe megbetegedést okoznak.

(CNBC)

Címlapkép: Sebastian Condrea, Getty Images