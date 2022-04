Itt a döntés: most sem emelt az irányadó kamaton az MNB!

A múlt hetivel megegyező, 6,15%-os kamat mellett hirdette meg egyhetes betéti tenderét az MNB, így nem változik az irányadó kamat – jelentette be a jegybank csütörtök reggel. A jelek szerint a forint utóbbi napokban látott gyengülése és alulteljesítése sem volt hatással, emiatt nem lépett az MNB.

Legutóbb két hete emelte 6,15%-ra az irányadó kamatot az MNB, azóta nem változott az egyhetes betéti ráta, és most sem módosítanak ezen. Jelenleg a kamatfolyosó felső széle 7,4 százalékon van, vagyis lett volna lehetősége emelni a jegybanknak. A Monetáris Tanács legközelebb április 26-án ül össze, akkor változtathatnak ismét az alapkamaton is.

A jegybank alapesetben úgy készül, hogy a következő hónapokban az alapkamatot az irányadó rátánál nagyobb mértékben emelik, majd a két kamatszint valamikor év közben összeolvad. Az elemzők szerint 7 százalék felett lehet a csúcs, ahol ez megtörténik, de van olyan elemző is, aki már 8% feletti kamatot vár.

A jegybankot elsősorban a fokozódó inflációs nyomás és a gazdaság lassulása hozza nehéz helyzetben. A márciusi inflációs adat péntek reggel érkezik, a várakozások szerint 8,5-9%-ra emelkedett a februári 8,3%-ról. Az év során pedig egyre biztosabb, hogy látunk majd 10 százalék feletti inflációt, amire 2001 nyara óta nem volt példa.

Most azért volt kérdéses a kamatdöntés, mert az utóbbi napokban a forint elég erősen gyengült, ráadásul alulteljesítő volt a régióban. Ezt az Európai Bizottság elnökének bejelentése indította el kedden, Ursula von der Leyen hivatalosan elismerte, hogy elindítják a jogállamisági eljárást Magyarországgal szemben.

A jelenlegi 6,15%-os magyar irányadó kamat továbbra is a legmagasabb a régióban, még úgy is, hogy a lengyel jegybank tegnap 100 bázisponttal emelte az alapkamatot. Így most a lengyel kamat 4,5%-on, a cseh pedig 5%-on áll.

Címlapkép: Getty Images