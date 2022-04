Ijesztő ütemben fognak eltűnni a tanárok Magyarországról

Öt év múlva nyolcezer pedagógus éri el a nyugdíjkorhatárt, akiket két-háromezer pályakezdő tanár nem tud pótolni - vetíti előre a kedvezőtlen trendet Pedagógusok Szakszervezete.

A Népszava a felvi.hu friss adatai alapján arról számolt be, hogy összesen 11 978-an jelentkeztek idén pedagógusképzésre, ami mintegy ezerrel kevesebb felvételizőt jelent ezen a területen a tavalyihoz képest. A jelentkezők között azoknak a száma is csökkent, akik úgy döntöttek, hogy első helyen jelölnek meg valamilyen pedagógiai felsőoktatási szakot: ők most 8678-an vannak, míg 2021-ben 9791-en voltak.

A napilap azt is megjegyzi, hogy

a pedagógusképzésbe jelentkezők száma az elmúlt három évben esett vissza jelentősen.



Ennek a folyamatnak az a lecsapódása a gyakorlatban, hogy egyre kevesebb a végzett hallgató, vagyis pályakezdő pedagógus. A 2020/2021-es tanévben számuk alig haladta meg a kétezer főt. Az egyetemre felvettek mintegy fele jut el a diplomáig, de közülük sem mindenki pedagógusként helyezkedik el, de azok közül is többen viszonylag gyorsan – egy-két éven belül – elhagyják a pályát, akik a végzettségüknek megfelelő munkakörben helyezkednek el.

Totyik Tamás, a PSZ alelnöke lesújtónak nevezte a friss számokat.

Szerinte ha a pedagógusképzésbe jelentkezők közül mindenkit felvennének és mindenki szerezne diplomát, az sem lenne elég a kieső tanárok pótlására.

A PSZ számításai szerint öt év múlva nyolcezer pedagógus éri el a nyugdíjkorhatárt, akiket két-háromezer pályakezdő tanár nem tud pótolni. A fő ok, hogy a fiataloknak ez a pálya nem vonzó, 150-160 ezer forintos nettó alapilletmény mellett ez nem is fog tudni változni.

A szakszervezeti vezető éppen ezért amellett érvelt a lapnak, hogy a kormány ne halogassa tovább a pedagógusbérek rendezését.

Orbán Viktor szerdai nemzetközi sajtótájákoztatóján is előkerült a pedagógusok ügye. Emlékeztetett arra, hogy a tanárok keveslik a kormány béremelési javaslatát és ő egyetért velük. Felidézte, hogy a kormány 3*10%-os béremelést ígértek a tanároknak, és ezt tartani fogja a kormány.

