Óvatosságra intenek a hatóságok: vérszemet kaptak a csalók

A digitalizáció előretörésével a kiberbűnözői tevékenység is egyre fokozódik: egyre több ipari méretben működő csalót lepleznek le külföldön, akiknek a tevékenysége hazai ügyfeleket is érint. A hatóságok óvatosságra intenek mindenkit, külön figyelmeztetve, hogy az utóbbi időben a pandémia miatt egyre több olyan személy kezdte el használni a digitális eszközöket, aki a tapasztalatlansága okán könnyebben válhat a csalók áldozatává.

Az Europol és az Eurojust támogatásával a lett és a litván rendőrség több mint 100 embert vett őrizetbe Rigában és Vilniusban, akiket azzal gyanúsítanak, hogy számos gyanútlan érintettet károsítottak meg szerte a világban. A bűnözők irányítása alatt kb. 200 hamis „ügyintézőből” álló, különféle nyelveken beszélő „csaló-hadsereg” hívta fel a gyanútlan áldozatokat, hogy rávegye őket megtakarításaik átutalására – kiugróan jövedelmező befektetési lehetőségeket ígérve. A bitcoinba, nyersanyagokba és külföldi valutákba történő befektetések azonban mind hamisak voltak.

Az előzetes számítások szerint a letartóztatott gyanúsítottak havonta több mint 3 millió euró - azaz 1 milliárd forintot meghaladó - illegális haszonra tettek szert a csalással. Az Europol Európai Pénzügyi és Gazdasági Bűnözés Elleni Központja a kezdetektől segítette és koordinálta a nyomozást a nemzeti hatóságokkal együttműködve.

Az esetről felvétel is készült amely itt tekinthető meg:

A videó megmutatja, hogy ipari méretekben, szervezetten csalták ki az ügyfelek adatait, és vették rá a megtévesztett embereket önszántukból a nyereséget ígérő, de valójában kedvezőtlen pénzügyi tranzakciók végrehajtására.

Itthon is óvatosságra intenek a hatóságok

A hazai hatóságok és a bankszektor szakértői is a szigorúan figyelemmel kísérik az aktuális kiberkockázati tényezőket, gyanús cselekményeket. Határon átnyúló csaló hívásokat magyar sértettek is tapasztaltak. Legyünk különösen óvatosak, ha banki vagy egyéb hivatalos ügyintéző akcentussal, nem szokásos nyelvjárással, nem pontos szakmai kifejezéseket használva jelentkezik be, és kér adatokat!

Az ukrán – orosz háború hatása a kiberterületen is megmutatkozik, - a megszokottól eltérő helyzetek lehetőségeket nyitnak bűncselekmények elkövetésére is. Ezért fokozott odafigyelés javasolt. Így például magyar számítógéphasználókat is elért olyan felhívás, amely az egyik ismert hackercsoport nevében kér támogatás, hogy a felajánlott számítógép kapacitásait is felhasználva hajthassanak végre „szankciót a kibertérben”, azaz támadást az orosz szerverek ellen. Ám a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a gépünk feletti kontrollt senkinek nem szabad átengedni, hiszen onnantól bármilyen adatunk nyilvánossá válik.

Szolgáltatótól, banktól e-mailben kapott felhívás, figyelmeztetés esetén mindig ellenőrizze a feladó tényleges e-mail címét, és azt, hogy az üzenetben szereplő hivatkozás valójában hova mutat!

Személyes vagy banki adatot, ideértve a bankkártya-adatokat is, ne osszon meg senkivel telefonon vagy e-mailben!

Semmilyen programot ne telepítsen számítógépére, mobiltelefonjára, még a bank nevében telefonáló személy kérésére sem!

Hogy állunk biztonság terén?

Magyarország európai viszonylatban az egyik legbiztonságosabb ország a digitális fizetések terén – az Európai Központi Bank statisztikája szerint másodikak vagyunk a biztonságos bankkártya használatban. Ez a kedvező adat azonban csak akkor maradhat fenn, ha az ügyfelek fokozott figyelemmel és együtt óvják személyes és pénzügyi adataikat a hatósági szereplőkkel és a bankok szakértőivel karöltve.

A pandémia kezdete óta olyan felhasználók is az online térbe csöppentek, akik korábban kerülték, vagy csak ritkán használták az okos- és internetes eszközöket. Ezért a Magyar Bankszövetség és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet egy ismeretterjesztő játékot is hirdetett Digitális Szimat Kihívás néven.

