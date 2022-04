Úgy tűnik, szerzett még két mandátumot az ellenzék

A határon túliak levélszavazatait már délelőtt megszámolták, ezen szavazatok közel 94%-át a Fidesz-KDNP szerezte meg . Délután több szavazókörben is elérte a 100 százalékot a feldolgozottság, miután a külképviseletekről beérkező voksokat is megszámolták. A friss adatok szerint a Fidesz-KDNP listája összességében több mint 3 millió szavazatot szerzett. Úgy tűnik, az Egységben Magyarországért nyert egy mandátumot a listás szavazatokkal, illetve meg tudtak fordítani egy körzetet is a külföldön leadott voksok segítségével.