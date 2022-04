A szomszédban nincs megszorítás, jön a 230 ezer forintos minimálbér Romániában

A román kormánykoalíció hétfőn este 17,3 milliárd lej (1327 milliárd forint) értékű szociális és gazdaságösztönző intézkedéscsomagot hirdetett meg a kis jövedelműek és a vállalatok támogatására, az intézkedések leghamarabb május 1-től lépnek hatályba.

A csomag több mint fele, 9 milliárd lej európai uniós támogatásokból származik, a fennmaradó 8,3 milliárd lejt az állami költségvetésből fedezik. A szociális intézkedések egy része 2023-ban is érvényben marad, másik része csak az idén hatályos - közölte Nicolae Ciuca liberális miniszterelnök.

Marcel Ciolacu, a liberálisok fő koalíciós partnerének számító Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke azt hangsúlyozta, hogy az intézkedéscsomaggal a legsérülékenyebb családoknak akarnak védelmet nyújtani a magas inflációval szemben. A politikus szerint a különböző támogatásokból a lakosság több mint fele részesül.

Kelemen Hunor, a román nagykoalícióban szintén helyet foglaló Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke azt hangsúlyozta, hogy a gazdasági válság mélyülni fog a következő hónapokban, ezért az államnak kötelessége beavatkozni és védelmet nyújtani a kis keresetűeknek.

Az állam egyebek mellett 300 millió eurót (113,6 milliárd forint) fordít az áremelkedések kompenzálására, amelyben kis- és középvállalkozások (kkv), nagybefektetők és áruszállítók részesülhetnek. A 15 százaléknál nagyobb rezsiköltséggel szembesülő kkv-k 400 ezer euró támogatás kaphatnak, további 200 millió euróval akarják ösztönözni a gazdaság számára fontos nagyberuházások támogatását, emellett állami támogatásban részesülnek az egymillió eurónál nagyobb beruházások.

A kormány támogatást nyújt az áruszállító vállalatoknak, literenként 0,5 lejjel járul az üzemanyagköltségükhez. A kényszerszabadságra küldött dolgozók bérének a 75 százalékát az állam fizeti az év végéig. A mezőgazdaságban dolgozóknak 3000 lejre emelik a minimálbérét (forintban ez a jelenlegi árfolyamon 230 ezer forintnak felel meg), jelenleg a minimálbér értéke 2550 lej, egyedül az építőiparban van érvényben megemelt, szintén 3000 lejes minimálbér.

Emellett a kormány 200 millió euróból akarja ösztönözni a mezőgazdasági termékek feldolgozását, és 300 millió euró vissza nem térítendő támogatást nyújt a mezőgazdasági munkaerő költségeinek fedezésére.

Az intézkedéscsomagnak erőteljes szociális támogatási összetevője is van, hiszen az alacsony jövedelműek minden második hónapban 50 euró értékű utalványt kapnak, amelyekkel alapélelmiszereket vásárolhatnak. Összesen 4,7 millió ember részesül ebben a támogatásban, amelynek a teljes költsége eléri az 1 milliárd eurót. A szociális ösztöndíjban részesülő diákok is havonta 30 euró értékű utalványt kapnak, amellyel élelmiszert, ruhát és tanfelszerelést vásárolhatnak. A kormány lehetővé teszi a minimálbér önkéntes megemelését is 200 lejjel, amely adómentes. Az alkalmazottaknak a munkáltató által bérkiegészítésként adott úgynevezett ebédjegyek értékét 20,17 lejről 30 lejre emelik.

A kormánykoalíció eredetileg a hiteltörlesztési moratóriumot is újra be akarta vezetni, de az erről szóló döntést egyelőre elhalasztották.

Címlapkép: Nicolae Ciuca román miniszterelnök, a román Nemzeti Liberális Párt (PNL) újonnan megválasztott elnöke beszédet mond a párt rendkívüli kongresszusán Bukarestben 2022. április 10-én. A PNL rendkívüli tisztújító kongresszusát azt követően hívták össze, hogy április 2-án lemondott a román kormánykoalícióban részt vevő párt elnöki tisztségéről Florin Citu korábbi miniszterelnök, aki mindössze fél évig töltötte be a pártelnöki tisztséget. Forrás: MTI/EPA/Robert Ghement