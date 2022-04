Nincs megállás, tovább esik a japán jen

A laza jegybank, a növekvő inflációs kockázatok és a dráguló import miatt tovább gyengült a japán jen a dollárral szemben hétfőn.

Tovább gyengült a jen a dollárral szemben hétfő reggel, a deviza 0,9%-ot gyengült és a jegyzés ismét átvitte a 125-ös szintet. A japán deviza az elmúlt hetekben meredek gyengülést mutatott, és a jelek szerint a 7 éves mélypontról tovább gyengül.

A gyengülés oka kifejezetten egyértelmű: a japán jegybank a többi nagy jegybankkal ellentétben extrém laza monetáris politikát folytat: míg a Fed történelmi kamatemelésre készül, és hosszú évek után az EKB is felszámolhatja a negatív kamatot (az eszközvásárlási program kivezetését már be is jelentették),

addig a japán jegybank korlátlan eszközvásárlási programot jelentett be.

A Bank of Japan csapdahelyzetben van: a gyenge növekedés miatt ragaszkodnak az alacsony hozamokhoz és azok szigorú kontrolljához, a hozamgörbe-kontroll viszont egyre csak rontja a jen vonzerejét - a dollár- és eurókamatok a japán kamatokhoz képest sokkal nagyobb mértékben nőnek.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 04. 01. Komoly árat fizethet az ország, amely szembe akar menni a világgal

Emellett a japán ipar jelentős felvevője a nyersanyagoknak és az energiahordozóknak, Japán ugyanis nyersanyagokban szegény ország. Az import drágulása további dollárkeresletet teremt, ami a jen leértékelődéséhez vezet, és ez a hatás várhatóan tartósan fennmarad a globális áremelkedés hatására.

A japán jegybank egyelőre ragaszkodik ahhoz a narratívához, hogy a gyenge jen jó a gazdaságnak, és egyelőre az infláció is a jegybanki cél alatt van, de az inflációs kilátások Japánban sem túl kedvezőek, a gyengülő jen pedig egyre drágítja a japán ipar számára nélkülözhetetlen nyersanyagok behozatalát.

Címlapkép: Getty Images