Példátlan adósságleépítésbe kezd az orosz állam

Az orosz pénzügyminisztérium 2022-ben nem lép fel a hazai és külföldi hitelpiacokon - mondta a tárca vezetője. Anton Sziluanov szerint ez értelmetlen lenne, mivel a jelenlegi körülmények között az ilyen kölcsönfelvételeknek "kozmikus lenne" a költsége. A bejelentés arra utal, hogy az orosz költségvetés kifejezetten jó állapotban van.

Az Izvesztyija című lapnak nyilatkozó pénzügyminiszter leszögezte, hogy "most nincs szükségünk hitelt felvenni a piacokon (...). Idén nem tervezünk belépni a hazai vagy a külföldi piacokra."

Anton Sziluanov egyben emlékeztetett arra, hogy a hatóságok megváltoztatták a költségvetési politikát, és minden bevétel, amely a költségvetésbe kerül, "kiadásaik forrása, és forrása a belső és külső kötelezettségek kifizetésének".

Ennek keretében a kormány már korábban megváltoztatott egy addig érvényben lévő szabályt, és ezáltal az olaj- és gázbevételek már nem a Nemzeti Jóléti Alapba folynak be, hanem a költségvetés mindenkori szükségleteire fordíthatóak.

Mit jelent ez?

A bejelentés azt jelenti, hogy az orosz költségvetés bevételei maradéktalanul fedezni tudják az idei tervezett kiadásokat. Az, hogy az orosz kormány nem tervez új kötvényeket kibocsátani, három dolgot jelenthet:

az orosz államnak idén nem keletkezik jelentős finanszírozási igénye, mert nincs nagy összegű lejáró államadóssága idén, az energiaárak emelkedése miatt az orosz költségvetés bevételei olyan mértékben megnőttek, hogy a kormánynak nincs szüksége kötvénykibocsátásra, az orosz kormány adott esetben kész akár csődöt jelenteni, és nem visszafizetni a lejáró tartozását - ez sem lenne teljesen meglepő a jelenlegi, elszigetelt helyzetben.

Az első két pont persze kiegészíti egymást, de az sem kizárt, hogy mindhárom tényező egyszerre van jelen. Az orosz költségvetés bevételeit csökkentik a szankciók okozta recessziók, de az energiaárak emelkedése miatt akár óriási többlet is lehet idén a büdzsében.

Az orosz költségvetés egyébként a korábbi években, a mainál olcsóbb olaj- és gázárak mellett is fegyelmezett volt, és a bevételi oldal nem meglepő módon erős korrelációt mutat az energiaárakkal. A fentiek mellett az infláció emelkedése is növelheti a költségvetés bevételeit (márciusban már 16%-ra gyorsult az áremelkedés mértéke), míg a háborús kiadások növelhetik a kiadásokat. Az olaj- és gázbevételek közvetlen beáramoltatása a költségvetésbe jelentősen növelhetik az orosz kormány mozgásterét, és akár jelentős többletet is eredményezhet ez a költségvetésben.

Címlapkép: Getty Images