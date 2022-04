Csak a mesében nem hárítja át a pluszköltségeit a gyártó - A bedőlések korszaka még így is eljöhet

Egyre több tőkeerős, technológiailag fejlett kis- és középvállalkozást tud felmutatni a magyar ipar, ha ez a kör benyelné a megnövekedett terheket, éppen azt a versenyképességi előnyt élné fel pár hónap alatt, amiért hosszú éveken át dolgozott meg hatékony működéssel, saját termékkel, exporttal. Ágazati szintű közös gondolkodásra van szükség az energiaválság és a nyersanyaghiány korszakában, különben egymást érik a bedőlések.

„A válságra való tekintettel az energiaköltségek csökkentése érdekében átmenetileg kikapcsoljuk a fényt az alagút végén” – egyeseknek talán csalódás, de az idézet nem egy dollármilliárdostól vagy egy sztárközgazdásztól származik. Gazdátlan a gondolat, legalábbis nem tudni, graffiti formájában ki fújta a falra. Ettől még nagyon is aktuális, hiszen egyik válságból esünk a másikba, és mivel egy kicsi, nyitott gazdaság a terepünk, a magyar vállalkozások nehezen függetleníthetik magukat a külpiaci hatásoktól. Sok jót nem ígér a sodródás az árral, valamennyi mozgástere azonban szerencsére mégis van a hazai versenyszféra gerincét adó termelő-gyártó ipari cégeknek.

De ehhez először is érdemes felidézni, hogyan jutottunk el odáig, hogy a közelmúltban még prosperáló cégek ma már azt mérlegelik, lehúzzák-e a rolót.

Az alaphelyzet mindenki előtt ismert, jött két évvel ezelőtt a Covid, s hozta magával az energiaválságot és a nyersanyaghiányt, amit megfejelt idén az orosz-ukrán háború február 24-i kitörése, fokozva a bizonytalanságot, adva egy újabb, láncreakciószerű pofont az ellátásnak. Így például a régiós konkurenciához hasonlóan a magyar fém- és műanyagipar nem csak az acél vagy az alappolimerek elszálló árát nyögi, hanem a gázellátási problémáktól is retteg. Bár még ugyanúgy érkezik a gáz Oroszországból, ahogy eddig, a lehetséges szankciók és az arra kilátásba helyezett válaszlépések olyan fokú bizonytalanságot szültek, hogy az alaposan fel is verte az árakat az Európában irányadó holland gáztőzsdén. Ugyanez a kőolaj világpiacán is lezajlott, de ott legalább némi korrekciót hozott, hogy az OPEC tagországok elhatározták magukat a kitermelés növelése mellett, akárcsak az Egyesült Államok. Az utóbbi relatíve hamar érezhetővé vált itthon is: mert bár a végfogyasztó retinájába beégett a 480 forinton rögzített kiskereskedelmi ár, nagykerfronton már látható enyhítés literenként mínusz 10-20-30 forint is.

Az energiaválság és a nyersanyaghiány mellett az ukrajnai fegyveres konfliktus élelmiszeripari áruhiányt is hozhat, hiszen amíg ropognak a puskák, nem lehet vetni, ezáltal később aratni sem.

Elég csak a keleti szomszédtól Európa számos pontjára, emellett pedig az arab térségbe is nagy mennyiségben érkező búzára vagy napraforgóra gondolni, nincs messze az élelmiszerválság sem.

Ne legyenek kétségeink, ez a remélhetőleg el nem jövő forgatókönyv – még a mostani magas inflációhoz képest is – hasonló élményben részesítené a lakosságot, mint a vállalkozói szférát az áram- és gázár hullámvasutazásával való szembesülés. A nagy energiafelhasználású piaci szereplőket nem védi rezsicsökkentés, ársapka híján pedig már ott tartunk, hogy az energiaárak tavaly tavaszhoz képest 500 százalékkal (!) emelkedtek. Mindez oda vezetett, hogy míg Magyarországon egy átlagos méretű gyártócég árbevételének 2021-ben az 5 százalékát tették ki az energiafelhasználás költségei, addig 2022-ben már a 25 százalékát. Vagyis ez önmagában 20 százalékos áremelkedést indokol, csakhogy ezen kívül az alapanyagok beszerzése is kilőtt legalább 25-50, esetenként 100 százalékkal – és még nem látjuk a végét.

A Kína és Európa közti tengeri fuvardíjak elszabadulása önmagában darázsfészek volt, hiszen korábban a 4-6 ezer dolláros konténerárak voltak megszokottak, ehhez képest hamar a 10-12 ezer dolláros szint lett az alap, az utóbbi időben viszont már egészen extrém, 54 ezer dolláros árral is lehetett találkozni. Erre jött az orosz embargó, csakhogy az Urálon túli import olyan, mint a levegő: amint elfogy, végzetessé válhat a hiánya.

Márpedig az európai gyártók nem tudják pótolni a kieső készleteket, a növekvő hiány pedig tovább srófolja az árakat.

Szemléletes példa, hogy már leadott, árral és határidővel visszaigazolt műanyag granulátum rendelésnél bárki kaphat olyan e-mailt közvetlenül a szállítás előtt, hogy

sorry, vis maior, plusz 25 százalék az ár, kell-e így is vagy sem?

Ez korábban elképzelhetetlen lett volna, ma már könnyen előfordul.

Nincs mese, tovább kell hárítani a pluszköltségeket a vevőkre, ez legfeljebb a mesében van másképp. Bár szerencsére egyre több tőkeerős, technológiailag fejlett kis- és középvállalkozást tud felvonultatni a magyar ipar, ha ez a kör benyeli a megnövekedett terheket, éppen azt a versenyképességi előnyt éli fel pár hónap alatt, amiért hosszú éveken át dolgozott meg hatékony működéssel, saját termékkel, exporttal. De mivel az egyetlen állandó ezekben az időkben a változás, rendkívül munkaerőigényes folyamat, akár naponta, hetente, de legfeljebb havonta vagy negyedévente felülvizsgálni az árakat – és az ok-okozati összefüggéseket megfelelően kommunikálni a partnerek, ügyfelek felé. Főként, ha azt vesszük, hogy nem is olyan rég még akár több évre szóltak a szállítói szerződésekben rögzített kondíciók.

Kár tagadni, ez ugyanolyan sokkhatás a vevőnek is, de muszáj róla beszélni, nem dughatjuk homokba a fejünket.

Aki halogatja a számszerűsíthető tények közlését, hogy majd az év végjén kényelmetlenül benyögje az akár plusz 30-50 százalékot, az megrendelőt, sőt, ügyfelet veszít, lényegében azonnal. Van a látókörünkben egy olyan németországi partner, amely magyar kkv-s szemüvegen át sem óriás, az árcédulákat pedig úgy cserélte le, hogy csak az alapanyagár-emelkedéssel számolt, az energiával nem. Így az egyik telephelyén 200 ezer euró veszteséget termelt egy év alatt, a másikon 80 ezret, márpedig egy családi vállalkozásban egy év alatt 100 millió forint mínuszt összehozni akkor is kijózanító pofon, ha nem Szabó a tulajdonos, hanem Müller. Fájó felismerés, hogy ha egy évig nem csinál semmit, csak állnak a gépei a csarnokban, már beljebb van.

Meg kell érteniük az ügyfeleknek, hogy nemcsak az alapanyaghiány szül láncreakciót, hanem az árspirál is tovább gyűrűzik, ami ráadásul tovább növeli az inflációt.

Az áremeléssel szembesülve, első felindulásból sokan elviszik a munkát máshová, és ahol azt elvállalják 10-20 százalékkal kevesebbért, jó eséllyel még adósak a fejszámolással a többletköltségek terén. Hiába vált tehát a megrendelő gyártócéget, az is legfeljebb néhány hónapig bírja a nyomást, az év végére tönkremegy. Ha ez a logika széles kör cselekvését határozza meg, akkor a végén nem marad talpon gyártó.

Közös érdek, hogy ne legyen újabb világrengető járványhullám, és az orosz-ukrán konfliktus rendeződésével az energiapiac is normalizálódjon, ezzel együtt rövidtávon pozitív változást nem lehet várni, elhúzódó áremelkedési ciklust annál inkább. Éppen ezért a válságkezelés kulcsa a folyamatos kommunikáció, nemcsak a beszállítók és a megrendelők között, hanem akár az azonos pályán mozgó gyártócégek viszonylatában is. Az iparági problémák azonosítása és a közös gondolkodás azonban véletlenül sem tévesztendő össze a kartellel, sokkal inkább tapasztalatcsere az „élni és élni hagyni” elv mentén.

A magyar iparnak már csak azért is meg kell őriznie az erejét, mert az ellátási zavarok egyúttal kitörési pontként szolgálnak.

Azok a megrendelők ugyanis, akik eddig akár öt-tíz gyártóeszköz beszerzéséért is kínai partnerhez fordultak, ma már többségében nem ezt teszik, hiszen egyrészt ott is mennek fel a bérek, másrészt a Covid-protokoll miatt a projektmenedzsment nehézkessé vált, a szállítási anomáliákról nem is beszélve. Ha visszakerül a gyártás egy része Európába, azon belül is a régióba, az átrendeződési folyamatnak például a szerszámkészítés és a műanyagfröccsöntés is a győztese lehet. Egyes becslések szerint néhány éve még 40-50 százalékos árelőnnyel lehetett a Távol-Keleten gyártatni, amiből a kapcsolódó költségekkel a célba érésig 20-30 százalék is megmaradt, a különbözet azonban ma már alulról súrolja a 10 százalékot. És mivel minden eddiginél több a bizonytalansági tényező, ez már nem akkora árelőny, amiért sokan bevállalják a Sanghaj és Budapest közti, légvonalban is több mint 8300 kilométeres távolságot.

Ez a példa is arra ösztönöz, hogy a legjobb védekezés a támadás, jelen esetben a válságkezelés leghatékonyabb módja az előre menekülés.

Aki nem gondolkodik előre, nem diverzifikál, nem áraz megfelelően, csak várja a külpiaci fejlemények hazai lecsapódását, az tönkremegy. Azt pedig nem csak a tulajdonos és az alkalmazottak pénztárcája érzi meg, hanem a nemzetgazdaság is: kieső termelés, bedőlő hitelek, munkanélküliség, a sor végén az állam oldalán pedig elmaradó adóbevétel. Ez lenne a szép, új világ? Tehetünk ellene.

EZ ITT AZ ON THE OTHER HAND, A PORTFOLIO VÉLEMÉNY ROVATA. A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el meglátásait a velemeny@portfolio.hu címre. A Portfolio Vélemény rovata az On The Other Hand. A rovatról itt írtunk, a megjelent cikkek pedig itt olvashatók.

Címlapkép: Getty Images