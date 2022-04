Megjött a friss javaslat: azonnali beavatkozás kell a nyugdíjasok miatt

Nyáron is lehet nyugdíjemelés – közölte a Miniszterelnökség. Az InfoRádió által megkérdezett nyugdíjasszervezet és szakértő azonban úgy látja: nem elég a pluszpénz, változtatni kell az emelés módszertanán is.

Az inflációkövető nyugdíjemelést a kormány ebben az évben is garantálja, ha a vártnál jobban emelkedik az infláció, akkor a kabinet év közben, júniusban is nyugdíjemelést biztosít – ezt írta a Miniszterelnökség az ATV-nek. Tállai András, a Pénzügyminisztérium államtitkára már a választás előtt is azt posztolta a közösségi oldalára, hogy júniusban nyugdíjemelés jöhet.

„Ne várjunk, adjuk oda… mert nagyon sokan nem tudják a gyógyszert kiváltani” – mondja Karácsony Mihály. Az Országos Nyugdíjas Parlament elnöke szerint a 13. havi nyugdíj, az év eleji 5 százalékos nyugdíjemelés és a 80 ezer forintos nyugdíjprémium hatása a növekvő infláció – elsősorban az élelmiszerek drágulása – miatt a kisnyugdíjasok számára már elpárolgott. Szerinte 600-700 ezren élnek 100 ezer forint alatti nyugdíjból Magyarországon, így azonnali és differenciált emelésre van szükség. Ugyanis, mint fogalmazott, aki már „ma, vagy honlap” eltávozik a körünkből, annak nem gyógyír a júniusi emelés. Az Országos Nyugdíjas Parlament szerint minél előbb lépni kell, kiváltképp az alacsony nyugellátást kapók érdekében.

Farkas András nyugdíjszakértő úgy látja, hogy a növekvő infláció miatt az évközi emelés elkerülhetetlen.

Szerinte egy 2-3 százalékos júniusi emelést egy hasonló mértékű követhetne novemberben.

A szakértő szerint azonban nemcsak plusz pénzre van szükség, hanem változtatni kell a nyugdíjemelés módszertanán is, hogy az ne csak az inflációtól, hanem bizonyos mértékben a nemzetgazdasági nettó átlageresetek növekedésétől is függjön. Ha nem is éppen svájci módon, de valamilyen vegyes indexálással. De ennél még fontosabbnak tartja, hogy védeni kell a korábbi években megállapított nyugdíjasok érdekeit is, mert az ő nyugdíjuk nagyon-nagyon lemaradt a frissen megállapított nyugdíjasokhoz képest. Tehát egyfajta valorizációs, korrekciós emelési összetevőt is be kellene építeni majd a rendszerbe – magyarázta.

A nyugdíjasok egyébként idén eddig 571 milliárd forinttal kaptak többet, mint tavaly, az új emelés pedig – a mértékétől függően – 100-200 milliárd forintba kerülhet.

