Az EU 45 millió eurós humanitárius segélyt nyújt Ukrajnának

Az EU további 50 millió eurós humanitárius segélt nyújt az orosz invázió által érintett országok támogatására, ebből 45 millió eurót humanitárius projektekre fordít Ukrajnában, 5 millió eurót pedig Moldovában - jelentette be az Európai Bizottság.

Mivel a súlyos harcok és a rakétacsapások továbbra is pusztítják a kritikus civil infrastruktúrát, Ukrajnában továbbra is rendkívül nagy a humanitárius szükséglet – írja a közlemény, amelyet a The Guardian szemlézett.

A fentiek miatt az EU további 50 millió eurós humanitárius támogatást biztosít a háború által sújtott emberek támogatására, ebből 45 millió eurót ukrajnai humanitárius projektekre, 5 millió eurót pedig Moldovának szán. Ezzel az EU által a háborúra válaszul nyújtott humanitárius segélyek összege 143 millió euróra emelkedik. Ez a finanszírozás része annak az 1 milliárd eurós támogatási csomagnak, amelyet az Európai Bizottság a múlt heti "Állj ki Ukrajnáért" elnevezésű globális jótékonysági eseményen ígért.

Az új finanszírozás a legsürgetőbb humanitárius szükségleteket fogja kielégíteni: sürgősségi orvosi ellátást, biztonságos ivóvízhez és higiéniához való hozzáférést, menedéket és védelmet, készpénztámogatást, továbbá támogatást nyújtanának a nemi erőszak ellen.

