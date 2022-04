Milyen bőrben van most a világgazdaság? Jön az IMF friss előrejelzése

A rövid héten alig lesznek említésre méltó adatok, viszont érkezik az IMF World Economic Outlook (WEO) kiadványa. Itthon sem lesznek különösebb események, az MNB várhatóan nem emel még kamatot az egyhetes betéti tenderen.

A húsvét hétfő miatt csendes hétre számíthatunk, bár a ma hajnalban megjelent kínai GDP-adat azért akár a piacokra is hatással lehet később. Kedden az MNB a márciusi devizatartalék-statisztikát közli, emellett az amerikai építési engedélyekre lehet érdemes figyelni. Délután megjelenik a Nemzetközi Valutaalap (IMF) friss világgazdasági előrejelzése, melyben a magyar gazdasággal kapcsolatban is friss prognózist olvashatunk majd. A mostani helyzetben a globális értékelés is különösen érdekes lehet, hiszen az IMF most értékeli először az orosz-ukrán háború hatásait.

2022. április 18-24. makronaptár Magyar makrogazdaság április 19. kedd 8:30 MNB Nemzetközi tartalékok márc. április 19. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció április 21. csütörtök 9:00 MNB Egyhetes betéti tender (kamat) április 21. csütörtök 11:30 ÁKK Kötvényaukció április 21. csütörtök 15:00 MNB Egyhetes betéti tender (elfogadott összeg) Nemzetközi makrogazdaság április 18. hétfő 4:00 Kína GDP (előzetes) Q1 április 18. hétfő 4:00 Kína Ipar márc. április 18. hétfő 4:00 Kína Kiskereskedelem márc. április 19. kedd 14:30 USA Építési engedélyek márc. április 19. kedd 15:00 IMF World Economic Outlook április 20. szerda 3:15 Kína Kamatdöntés április 20. szerda 8:00 Németo. Termelői árak márc. április 20. szerda 11:00 EU Ipar febr. április 20. szerda 20:00 USA Fed Bézs könyv április 21. csütörtök 11:00 EU Infláció márc. április 22. péntek 8:00 UK Kiskereskedelem márc. április 22. péntek 9:15 Franciao. Markit bmi ápr. április 22. péntek 9:30 Németo. Markit bmi ápr. április 22. péntek 10:00 EU Markit bmi ápr. április 22. péntek 15:45 USA S&P Global bmi ápr. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Szerda hajnalban a kínai kamatdöntés érkezik, majd napközben az Eurostat az ipari termelés statisztikáit közli. Este pedig jön a Fed szokásos Bézs könyve a friss gazdasági helyzetértékeléssel.

Csütörtök reggel hirdeti meg az MNB szokásos egyhetes betéti tenderét, melyen várhatóan továbbra is 6,15%-os irányadó kamatot határoz majd meg. Délelőtt az ÁKK tart kötvényaukciót, majd a nap második felében a jegybank várhatóan bejelenti, hogy minden ajánlatot elfogad a betéti tenderen, így az effektív marad. Az Eurostat a márciusi inflációs statisztikákat összesíti majd a kontinensen, a magyar 8,5%-os áremelkedési ütem várhatóan továbbra is Európa középmezőnyében van.

A hét utolsó munkanapjára is maradnak események, pénteken teszik közzé az előzetes beszerzési menedzserindexeket. Délelőtt Európában, majd a nap második felében az USA-ban ismerhetjük meg a fontos konjunktúramutatót. A márciusi számokban még nem látszott jelentős negatív hatás a háború miatt, kérdés, hogy ez változott-e a konfliktus második hónapjában.

