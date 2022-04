Koronavírus: két mutáció tűnik veszélyesebbnek az omikronnál

A CNN arról számol be, hogy New York államban ismét növekedésnek indultak a koronavírus-fertőzésszámok; a térségében a BA.2-es alvariánsnál is gyorsabban terjed a BA.2.12.1 mutáció.

A CDC adataira hivatkozva azt írják: két hete 7%-át, egy hete 11%-át, most 19%-át okozta az új fertőzéseknek a BA.2.12.1 az Egyesült Államokban.

Trevor Bedford járványügyi szakértő ismerteti: a BA.2.12.1 olyan gyorsan terjed, mint amilyen a BA.2-es dinamikája volt, amikor domináns vírustörzzsé változott a BA.1-essel szemben.

