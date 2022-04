Nincs kibúvó: fáradtságfigyelő és sávtartó nélkül nem kerülhetnek új autók az utakra hamarosan

Július 6. után már csak rendeletben meghatározott, új biztonsági berendezésekkel rendelkező autó vezethető be a piacra az Európai Unióban - tájékoztat a LeasePlan flottakezelő.

Előzetes statisztikák szerint 2021-ben 19 800 halálos kimenetelű baleset történt az Unió országainak közútjain, ami 5 százalékos emelkedést jelent az előző évhez képest, ugyanakkor 13 százalékkal elmarad a járvány előtti időszak 2019-es adataitól.

Az Európai Bizottság célja, hogy a 2020-as helyzethez képest 2030-ra felére csökkentse a súlyos sérülésekkel járó balesetek számát.

- írja a LeasePlan, amely összegyűjtötte az újonnan gyártott személyautókban és kishaszongépjárművekben nemsokára megjelenő új biztonsági elemeket.

Az új elvárásokat két lépcsőben vezetik be: 2022. július 6. után az új típusokra vonatkozik az elvárás (tehát a korábban már a piacra bevezetett modellek tovább árusíthatók), 2024. július 7-től viszont már minden új autónak rendelkeznie kell az előírt felszerelésekkel. Nézzük, mire is számíthatunk ezen a téren a személyautók és könnyű haszongépjárművek esetében.

Az új biztonsági berendezések között említik

a vészfékezést jelző lámpát,

a fáradtságfigyelő kamerarendszert,

a sávtartó berendezést,

a tolatássegítő rendszert

és az aktív sebességtartó automatikát, amely az adott útszakaszra érvényes sebességkorlátozás betartását teszi egyszerűbbé.

A 2014 novembere óta forgalomba helyezett új személyautóknál az EU kötelezően előírja az abroncsnyomás-felügyeleti rendszer meglétét, kishaszongépjárművekben idén júliustól kötelező a bevezetése.

A rendeletben meghatározott további biztonsági előírások között szerepelnek a töréstesztek alapján továbbfejlesztett biztonsági övek, a nagyobb frontális védelmi zóna a veszélyeztetett úthasználók (pl. gyalogosok, kerékpárosok, motorosok) sérüléseinek mérséklésére, valamint a megerősített oldalirányú ütközésvédelem.

Kitértek arra is, hogy a balesetek 90 százaléka emberi mulasztásra vezethető vissza, ezért felmerült az igény, hogy az autók maguktól is képesek legyenek fékezni. A fejlődő technológia lehetővé teszi, hogy az új autótípusokban található vészfékasszisztensek már ne csak konkrét vészhelyzetben, hanem megelőző módon is beavatkozzanak előbb enyhe, majd erős lassítással, ha a szélvédő mögötti frontkamera ütközésveszélyt érzékel. Első körben a rendszereknek az álló objektumokat és járműveket, valamint a mozgó járműveket kell tudniuk felismerni. Két évvel később a gyalogosok és a kerékpárosok felismerése is elvárás lesz. Gázadással és fékezéssel a sofőr felülbírálhatja majd az automatikus vészfékezést.

Felmerült az indításgátló alkoholszonda kötelezővé tétele is, hogy csökkentsék az ittasan okozott balesetek számát. A rendszer addig nem indítaná el a járművet, míg a vezető nem produkál negatív alkoholtesztet. Az új autóknak egyelőre még nem kell ezzel az eszközzel rendelkezniük, azonban a gyártóknak elő kell készíteniük az új típusokat egy ilyen berendezés fogadására.

