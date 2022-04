Egy hét múlva eszméletlen árak jönnek? - Léptek az emberek

A múlt hétvégén nemcsak a szokásos nagybevásárlást végezték el az emberek, hanem voltak, akik az árstopos termékekből is többet vásároltak. Miután senki sem tudja, hogy a jövő héttől megszűnik-e az árstop - amelynek hatására hatalmasat drágulnának ezek a termékek -, elkezdtek felhalmozni az emberek. A kormány a héten dönt arról, hogy marad-e az árstop. Addig is egyre többen találkozhatnak üres polcokkal.

Ezen a hétvégén lejár a február és április között tartó árstop intézkedés a kiskereskedelemben. A kormány 7 termék árát fagyasztotta be a tavaly októberi szinten, ezért ezekért 20-30%-kal kevesebbet kell most fizetni, mint a piaci ár. Miután az árstop hatálya hamarosan lejár, és a kormány még nem döntött a hosszabbításról, így sokan a múlt hétvégén nemcsak a szokásos bevásárlást végezték el, hanem többet tettek a kosárba az árstopos termékekből is. Vasárnapra már számos kiskereskedelmi egység fogyott ki több árstopos termékéből. Még úgy is hiányok alakultak ki, hogy mennyiségi korlátozásokkal próbálják megakadályozni a drasztikus felvásárlásokat.

„Egy-egy cikkelem hiányzik egyes boltokban, jelenleg már választékhiányról is beszélhetünk” – mondta a Portfolio-nak egy kiskereskedelmi szektorra rálátó forrás a múlt hét végén. „Elkezdődött a spájzolás” – tette hozzá. Ha pedig mindenki felvásárolja ezeket a termékeket, akkor a boltokban nem lesz elegendő mennyiség.

Az egyik diszkontlánc egyik boltjának étolaj kínálata vasárnap. Fotó: Portfolio

Ha a kormány bejelentené, hogy megtartják az árstopot, akkor megszűnne a megnövekedett kereslet az árstopos termékek iránt, de ha nem lesz ilyen bejelentés, akkor a hét második felében még a mostaninál is sokkal erőteljesebb keresletnövekedés várható.

A következő napokban könnyen lehet, hogy csirkemellből, olajból, illetve lisztből nem lesz annyi, mint amennyit vennének a boltokban. Érdemes hangsúlyozni, hogy nemcsak a háztartások, hanem a kisboltosok és a vendéglősök egy része is a beszerzők helyett a diszkontokba mennek vásárolni az árstopos termékekből, hiszen magasabb beszerzési árat kapnak, mint amennyiért a nagy láncokban meg tudják venni az árut.

Az egyik diszkontlánc egyik boltjának csirkemell kínálata vasárnap. Forrás: Portfolio

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a múlt csütörtökön azt mondta, hogy a kormány még nem döntött arról, hogy meghosszabbítja-e az árstop intézkedéseket. Erre a hétre ígérte a döntést. Annyit azonban elmondott, hogy ezek az intézkedések hatékonyak az infláció ellen, amely most 9% alatt van, de árstopok (élelmiszer, üzemanyag, rezsi) nélkül 13%-os lenne.

A Portfolio becslése szerint, ha megszűnik az árstop a hét végén, akkor az árstopos termékek piaci ára így alakulhat (KSH átlagárakat használva):

A csirkemell 1600 forintról 2000 forint közelébe emelkedhet,

a sertéscomb ára a mostani 1400 forintról kikónként 1600 forint közelébe nőhet,

az UHT-tej 274 forintról 320-330 forintra emelkedne,

a finomliszt 212 forintról 265-270 forint közelébe kerülhet,

egy kiló cukor 260 forintról 300-ra nőhet,

egy liter napraforgóolaj 720 forintról 950-1000 forintra emelkedhet.

A becslést nagy bizonytalanság övezi, de látható, hogy a tavaly októberi árakhoz képest érdemben emelniük kellene a boltosoknak. Sokan ugyanis már magasabb beszerzési áron kapják az árstopos termékeket, mint amennyiért adniuk kell.

Címlapkép: Getty Images