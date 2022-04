Megmenekülhetett a magyarok egyik kedvence idén a fagyoktól

Portfolio 2022. április 25. 16:29

A tavaszi fagyok az elmúlt két évben nem kímélték a hazai barackosokat, amely erősen megmutatkozott a hozamokban és a termésmennyiségben is. Ez nem magyar specifikum volt, hanem európai trend, amit az EU termésadatai is tükröznek - közölte a FruitVeB, amely kiemelte, hogy idén is volt bőven ok az aggodalomra, mert a húsvét előtti héten mínusz 4 és 7°C közé hűlt éjszaka a levegő és az ünnepekre is további kemény fagyokat jeleztek előre.