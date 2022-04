Virológus: komoly megfázásokra készülhetünk, hozzászokhatunk a maszkhoz

A légúti vírusok és fertőzések visszatérése várható a következő szezonokban, ezért Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem virológusa szerint talán új normaként lesz értelmezhető a beltéri maszkhasználat.

Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem virológusa közösségi oldalán közzétett bejegyzésében ismertette, hogy a közösségi korlátozások hirtelen kivezetésével újra egyre nagyobb teret nyernek a járvány közben háttérbe szorult légúti fertőzések. A szakértő rámutat, hogy a koronavírus-járvány előtti időkben a populációs immunitást a gyakori "náthavírusok" ellen a „megfázásos” szezonok fenntartották, ugyanakkor a pandémia alatt az egyébként rendkívül sokszínű és diverz „náthavírusok”, illetve influenzavírusok visszaszorultak vissza. Ugyanakkor egyelőre nem tudni miként és milyen hatással térnek vissza a megszokott, szezonális, hullámszerű terjedési mintázatukhoz. Mindegyik vírust vagy víruscsoportot külön érdemes kezelni, annyi azonban biztos, hogy

több szezonnyi természetes immunizáció kihagyása után, várhatóan komolyabb „megfázásokra” lehet készülni.

Az RSV (respiratorikus szinciciális vírus) az akut légúti fertőzések egyik vezető kórokozója gyermekek (5 év alatt) és idősek körében. Várhatóan a korábbiakhoz képest súlyosabb RSV járványokra kell számítani a következő szezonokban. Egy átlagos szezon során 100 ezer főre 355 megbetegedés jutott, míg ez a szám 2021-2022-ben 707-re emelkedett - részletezte Kemenesi Gábor.

Az influenzavírusok esetében különösen fontos a világ behálózottsága, vagy a nemzetközi utazások, amelyek világszerte mozgatják és terjesztik a különféle influenzavírus törzseket, amelyekből végül évről-évre némelyik törzs dominánssá válik. A világméretű lezárások hatására a B/Yamagata influenza törzs úgy tűnik, hogy kihalt, ugyanis 2020 április óta nem mutatható ki. A többi vírustörzs jól körülhatárolható földrajzi régiókban, lokális gócpontokba szorult. Nem csupán beszorultak, de a genetikai változatosságuk is csökkent – ez érdekes tanulság és jól mutatja, hogy amennyiben egy vírus kevésbé tud terjedni, kevésbé is tud változni, ezt a szakértő fontos üzenetnek tartja a mostani pandémiára vonatkozóan is. Az elmúlt szezonok kihagyásával a populáció általános védelmi szintje lecsökkenhetett.

Az említett gócpontokból kiindulva pedig a következő szezon, várhatóan súlyosabb influenzavírus járványaival számolhatunk majd, így a vakcináció különösen fontos lesz.

A szakértő szerint nem célszerű hirtelen visszaengedni ezeket a vírusokat a társadalomba, a fokozatosság elve és az egymásra figyelés nagyon fontos tanulságok. Eközben pedig érkeznek a több kórokozó együttes kimutatására alkalmas gyorstesztek, mint előhírnökei a következő megfázásos szezonoknak.

