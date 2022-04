Koronavírus - Egyre kevésbé lát tisztán a WHO

A koronavírus terjedésének nyomon követésére szólította fel a nemzetközi közösséget Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója kedden Genfben tartott sajtókonferenciáján mondván, hogy az ENSZ szakosított szervezete egyre kevésbé lát tisztán a tesztelések csökkenő száma miatt.

"Ahogy egyre több ország csökkenti a szűrővizsgálatok számát, a WHO is egyre kevesebb információhoz jut a vírus terjedéséről és gén-szekvenelásáról" - jelentette ki a WHO főigazgatója, aki hozzátette, hogy emiatt egyre kevésbé látnak tisztán, ami a terjedés mintázatát és a vírus fejlődését illeti.

"A vírus attól nem fog eltűnni, hogy az egyes országok felhagynak a kereséssel. Tovább terjed, tovább változik és tovább gyilkol" - fogalmazott Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, figyelmeztetve, hogy

továbbra is valós a veszélye annak, hogy újabb veszélyes vírusvariáns alakul ki.

Beszélt arról is, hogy a koronavírus szövődményei miatt az utóbbi egy héten világszerte valamivel több mint 15 ezer ember hunyt el. 2020 márciusa óta nem volt ennyire alacsony a fertőzés halálos áldozatainak száma.

Bill Rodriguez, a WHO-val a koronavírus-tesztek széles körben hozzáférhetővé tétele érdekében együttműködő FIND globális segélyszervezet vezérigazgatója szerint a szűrések aránya 70-90 százalékkal esett. "Példátlan lehetőségünk van arra, hogy tudjuk, mi történik. Mára mégis vakká leszünk, hogy mi történik ezzel a vírussal, mert a tesztelés áldozatul esett annak a globális döntésnek, hogy engedtünk az éberségünkből" - mondta Rodriguez.

A baltimore-i Johns Hopkins Egyetem legfrissebb összesítése szerint a világon 510 milliónál is többen fertőződtek meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma pedig meghaladja a 6,2 milliót.

